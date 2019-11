De Andreea Radu,

Întrebat cum explică faptul că filmarea cu intervenţia publicată de Libertatea nu a ajuns la dosarul Colectiv decât după 4 ani, Raed Arafat a spus că a fost „poate o scăpare”.

Filmări s-au văzut, această filmare nu s-a văzut. Poate c-a fost o scăpare, n-a fost nimic intenționat. Eu nu cred că cineva a vrut să ascundă, pentru că dacă voiau să ascundă poate că nici nu menționau asta. Raed Arafat, la Europa FM:

Totodată, atunci când a fost pus să explice de ce refuzat să vorbească până astăzi despre filmări, Raed Arafat a răspuns: „E o diferență între nu am putut și nu am vrut. Nu am vrut. Era în mijlocul campaniei electorale. Intenția celui care l-a lansat era să crească emoțiile. Reacția deja s-a propus. Venea comemorare. Desemnau deja vinovații”.

„Era o perioadă în care deja unii politicieni cereau demisia lui Arafat. Capul lui Arafat începea să fie o minge de ping-pong. Domnul Cioloș, doamna Clotilde Armand. Au judecat niște imagini extrem de emoțional, dar tot contextul respectiv trebuie judecat cu capul, nu cu emoțiile”, a mai spus Arafat.

Secretarul de Stat susține că filmul nu este corect pentru că nu are „oră, nu are timeline”.

Orice operațiune se filmează. Primele 22 de minute dintr-o intervenție fixată doar pe o anumită zonă, nu arată ce se întâmplă în rest.(…) Relevanța este aproape zero. Pentru că este foarte normal ce s-a întâmplat acolo. Raed Arafat:

Libertatea a publicat pe 24 octombrie 2019, la patru ani de la tragedie, filmările secrete făcute la Colectiv chiar de către subofițerul care a însoțit primul echipaj ISU București Ilfov, ajuns la locul dezastrului.

Citeşte şi:

Filmările secrete făcute la Colectiv de pompieri și ascunse până azi publicului, Guvernului și procurorilor! ”Nu le-au luat nici măcar pulsul!”

Dosarul Colectiv | Pedepsele cerute de procurori: 12 ani pentru patronii clubului, 14 ani pentru patroana firmei de artificii

România într-un document al Comisiei Europene: în nicio altă ţară europeană nu mor atâţi oameni în urma unor boli din cauza cărora nu ar trebui să moară!

GSP.RO Ce pensie are Ilie Năstase, de fapt! Talonul, arătat în direct: „Un general maior în rezervă ia doar...”

HOROSCOP Horoscop 28 noiembrie 2019. Scorpionii au o zi foarte încărcată