Carantină de noapte de la ora 20.00 și magazine închise de la ora 18.00 în weekend în localitățile unde rata de infectare depășește pragul de 4 sunt două dintre măsurile anunțate joi seară de Guvern, care vor fi aplicate la nivel național începând de duminică, 28 martie.

Dar livrarea la domiciliu nu va fi afectată, a asigurat șeful DSU Raed Arafat.

„Livrarea la domiciliu poate să fie și 24 de ore din 24. Nu intră sub incidența carantinei de noapte, pentru că sunt excepții aplicabile în continuare, care sunt excepțiile celor la serviciu, care lucrează. Aceștia pot să iasă și să livreze”, a explicat Raed Arafat pentru Libertatea.

Secretarul de stat în MAI a subliniat că sunt câteva excepții de la regula carantinei, inclusiv livrarea la domiciliu.

Livrarea la domiciliu nu are limită. Plus, mai avem cabinetele medicale, iar unii au încercat să acrediteze ideea că se vor închide. Nu este adevărat. Altceva. Vaccinarea. Dacă cineva se vaccinează la 8 seara și pleacă acasă, are cu el certificatul de vaccinare. Nu este o problemă, pentru că face parte din motivele justificate. Deci toate aceste aspecte, pe care unii încearca să le discrediteze, nu există.

Raed Arafat: