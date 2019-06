“Mereu plătesc aparţinătorii. Dar nu cred că sunt sume importante”! Cum explică Raed Arafat faptul că rudele unei femei cu arsuri pe mai mult de 50% din suprafața corpului au plătit benzina pentru transportul acesteia în Viena

Raed Arafat, șeful DSU, a afirmat însă că nu a fost o problemă că pacienta nu a fost transportată cu avionul, deoarece „Viena este la o distanţă de vreo patru, cinci ore de Timişoara” și „nu câștigam decât o oră în plus cu avionul”.

– Bună ziua, domnule Arafat, am înţeles că nu s-a găsit o soluţie ca Mihaela Iacob, pacienta din Timișoara, să fie transportată cu avionul şi a plecat cu ambulanţa.

– Deci eu nu mai înţeleg, de fiecare dată mi se găseşte ceva. Viena este la o distanţă de vreo patru, cinci ore de Timişoara. Pacienta putea să fie dusă cu ambulanţa, s-a dus cu ambulanţa, asta este.

– Nu a fost o problemă că nu s-a găsit avion?

– Nu, nu a fost problemă. Noi am găsit asta ca soluţie, pentru că era aproape. Ca şi pompierul pe care l-am trimis acum câteva săptămâni. Deci am transportat pacienta cu ambulanţa cu medic de Terapie Intensivă, pe autostradă, acelaşi lucru. Deci nu câştigam decât o oră în plus cu avionul. Bolnava era stabilă şi am transferat-o aşa.

– Familia a plătit combustibilul și rovinietele pentru transport.

– Noi când ieşim din ţară întotdeauna s-a suportat cheltuiala combustibilului de către aparţinători. Oricum astea nu cred că sunt sume importante. Bine, nu este o regulă. Dacă aparţinătorii sunt nemulţumiţi, să mă sune, să îmi spună ce i-a nemulţumit cu transferul pacientei.

– A durat trei zile până să poată fi găsit un loc în străinătate. De ce?

– Era instabilă, nu era transportabilă. Abia ieri s-a stabilizat, nu putea fi transferată sub nici o formă.

Pentru diareea senatorului PSD de Suceava s-a înălțat un elicopter, pentru o femeie arsă în Timișoara pe mai mult de 50% din suprafața corpului s-a găsit doar o ambulanță care s-o ducă la Viena! Benzina și rovinieta au fost plătite de rude!

