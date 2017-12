Raețchi: Dacă se dovedește că prima victimă de la metrou a sunat fără rezultate la 112, e o rușine pentru conducătorii sistemului de ordine publică

Președintele comisiei de apărare din Camera Deputaților, liberalul Ovidiu Raețchi a afirmat, joi, că dacă se dovedește că prima victimă de la metrou a sunat fără rezultate la 112, atunci vorbim de un dezastru și o rușine pentru cei care conduc sistemul de ordine publică. Liberalul îi cere direct premierului Tudose să ia măsuri ferme și imediate pentru a identifica disfuncționalitățile și pentru a restructura urgent un sistem care nu a făcut nimic pentru a salvă o viață care, în contextul unui stat eficient, putea să fie salvată.

Dacă se confirmă faptul că prima victimă a atacurilor de la metrou a sunat fără rezultate imediate la 112 pentru a reclama tentativa de omor, nu s-a dat alarmă, nu a început cercetarea la față locului, nu a fost declanșată căutarea agresoarei, și dacă se va stabili printr-o anchetă oficială imediată că ea a așteptat ore în șir în zadar pentru a depune o declarație, atunci, din punctul meu de vedere vorbim despre un dezastru și o rușine pentru cei care conduc sistemul de ordine publică-sistem care a ținut pe drumuri și a blocat în birocrație sinistră un caz care trebuia cercetat cu urgență absolută,

Raețchi spune că al doilea atac de la metrou putea fi evitat, iar victimă a murit cu zile din cauza eternei lipse de proceduri-care sunt întotdeauna stabilite după o tragedie, niciodată-proactiv, preventiv-înaintea ei. Prinderea unui criminal iminent care nu se ascundea și nu folosea tehnici de disimulare putea fi o problemă de zeci de minute dacă alarmă se dădea la timp.

”Responsabili pentru deznodământ sunt coordonatorii unui sistem care se dovedește, în astfel de situații critice, indolent, inuman, absurd. Nu mă refer la cei care muncesc efectiv în dispozitivul de ordine publică-în condiții dificile, obligați să lucreze cât pentru trei colegi în condițiile lipsei cronice de personal-ci la șefii chemați să aloce resurse, să stabilească reguli și proceduri eficiente. Știu deja că doamnă Carmen Dan nu se va consideră în niciun fel responsabilă pentru această situație-a evitat și în alte cazuri orice tresărire morală. Iată de ce îi cer direct premierului Tudose să ia măsuri ferme și imediate pentru a identifica disfuncționalitățile și pentru a restructura urgent un sistem care nu a făcut nimic pentru a salvă o viață care, în contextul unui stat eficient, putea să fie salvată”, mai spune liberalul.

Tatăl tinerei supraviețuitoare face declarații cutremurătoare

Clopotele bisericii s-au auzit la primele ore ale dimineții de miercuri în satul doljean Lișteava, imediat după ce lumea din comuna Ostroveni a aflat că tânăra ucisă de craioveanca Magdalena Șerban, după ce a împins-o în fața unei garnituri de metrou , este consăteanca lor Alina Ionela Ciucu.

Tatăl primei tinere care a fost victima criminalei de la metrou a povestit că incidentul a avut loc după-amiază, și doar la ora 19.00 a putut da declarații la poliție.

„Aproape două ore am stat ca să-mi ia declarația, pentru că în fața mea era o doamnă cu un copil, îi spunea polițistului că și-a uitat geanta. Polițistul a venit și ne-a întebat, i-am spus că a fost împinsă în fața metroului. Nu a crezut din prima. Trebuia să-i ia declarația doamnei. În jurul orei 19.00 am putut da declarații. Are 22 de ani, a făcut handbal. A venit în spatele ei, pur și simplu a împins-o. Ea a crezut că este o glumă a unei prietene și în secunda în care a întors capul. Când și-a dat seama că nu e glumă, a pus dreptul în față și l-a stopat. A opus rezistență și a reușit să se salveze. Atunci a sărit lumea și a reușit să fugă. Toate acestea s-au întâmplat la 10 metri în fața metroului. Era prima victimă și poate nu mai era a doua. Mai avea un centimetru și depășea, deja era piciorul în aer”, a declarat bărbatul, la Antena 3.