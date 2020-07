„Nu am stat mai mult de 10 minute și am mâncat o felie de tort. Îmi pare rău că am participat în birou la ziua premierului. Îmi cer scuze de o sută de ori. Am plătit amendă, eu am plătit 1000 de lei pentru că aveam masca, dar nu o purtam regulamentar. (…)Opozanții politici s-au folosit de poza respectivă,” a declarat Raluca Turcan la Digi24.

Vicrepremierul României susține că toți cei care au participat la ziua de naștere a lui Ludovic Orban au plătit amenzi și regretă acel moment.

„Poate nu trebuia să îi facem o surpriză premierului. Nu cred că acel moment poate fi găsit ca o principală cauză pentru că românii nu respect regulile”, a mai declarat Turcan.

Poza cu cei cinci membri ai guvernului care au participat pe 25 mai la ziua de naștere a premierului în biroul premierului a fost dur taxată de cetățeni, dar și de rivalii politici.

