“1999 – SNSPA București – masterand în Comunicare și Relații Publice”, scrie în CV-ul Ralucăi Turcan.

Formularea “masterand” înseamnă că aceasta încă urmează cursurile de master, deși acestea s-au încheiat acum aproape 20 de ani.

Într-un răspuns pentru site-ul citat, SNSPA transmite că “doamna Raluca Turcan [….] nu a susținut examenul de finalizare și, prin urmare, nu deține diplomă de absolvire”.

Jurnaliștii Edupedu.ro au întrebat-o pe Raluca Turcan de ce nu corectează confuzia, afirmând că “la fiecare rundă de alegeri, presa relatează că dv. ați terminat un masterat la SNSPA”.

În replică, vicepremierul PNL a declarat că “atunci când o informație greșită pleacă în internet, e greu să o mai poți corecta”.

Contactată de Libertatea, Raluca Turcan a declarat că nu va retrage din CV-ul ei cursurile de “masterand” în Comunicare și Relații Publice.

“Categoric nu. Formarea academică are două părți, cursurile urmate și evaluarea. Eu îmi păstrez cursurile urmate, pentru că m-au ajutat foarte mult, dar la evaluare am renunțat pentru că intrasem în politică și ar fi fost o evaluare amestecată cu politica și nu am dorit acest lucru”, a declarat Raluca Turcan.

“Mi-am asumat din momentul în care am păstrat în CV, nu este nimic ascuns sau interpretabil. Denumirea de masterand asta înseamnă. Am urmat o școală. Master înseamnă că minți și că ai diplomă de masterand”, a adăugat Raluca Turcan.

Ulterior, aceasta a revenit cu noi precizări, într-o postare pe Facebook.

