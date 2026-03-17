„Gestul lui Adrian Câciu de a-i da peste mână colegei noastre Gabriela Horga este inadmisibil într-un Parlament democratic. Ce pretenții să ai de la un bărbat cu 4 clase care își lovește soția și apare la știrile de la ora 5, dacă un parlamentar nu se stăpânește să-i dea peste mână unei colege și să țipe la ea în timpul unei dezbateri în Parlamentul României?”, a transmis Turcan pe Facebook.

„Când un fost ministru ajunge să ridice tonul, să țipe și să recurgă la un gest agresiv în loc să răspundă cu argumente, avem imaginea exactă a unui mod de a face politică bazat pe intimidare și agresivitate. În spațiul public și cu atât mai mult în instituțiile statului, nu există nicio scuză pentru ieșiri de acest tip, mai ales când ele sunt îndreptate împotriva unei femei. România are nevoie de dezbateri ferme, dar civilizate, pentru că oamenii nu ne trimit în Parlament să facem spectacol de mahala”, a adăugat președinta PNL Sibiu.

Fostul ministru PSD de Finanțe, Adrian Câciu, acum deputat, a avut o ieșire nervoasă în comisiile de buget-finanţe din Parlament, la adresa Gabrielei Horga de la PNL, care conducea ședința.

Scandalul a început după ce Gabriela Horga l-a întrebat pe ministrul PSD al Transporturilor, Ciprian Șerban, despre datoriile companiilor din subordine, iar Câciu i-a adresat și el o întrebare colegului de partid.

La un moment dat, Adrian Câciu și-a pierdut cumpătul, i-a dat Gabrielei Horga peste mână şi a țipat la ea: „Am pus o întrebare, vreau un răspuns! Vreau un răspuns! Păi, ce faceți?”. Extrem de nervos, Câciu a lovit și masa cu mâna.