Racheta chineză s-ar fi prăbușit în ocean

Racheta s-a prăbușit joi, 29 ianuarie, iar resturile ei au căzut cel mai probabil în Oceanul Indian. „Ultima traiectorie cunoscută trecea peste Oceanul Atlantic, Europa, Asia și Oceanul Indian”, a precizat Centrul Operațional SSA POLSA (Agenția Spațială Poloneză) într-un comunicat, potrivit Wydarzenia.

Procesul de deorbitare implică intrarea unui obiect artificial în straturile dense ale atmosferei, ceea ce, de obicei, duce la arderea sa completă sau la căderea fragmentelor pe suprafața planetei. Cu toate acestea, POLSA a subliniat că, având în vedere masa estimată a obiectului, de 11 tone, și structura sa necunoscută, a existat posibilitatea ca unele părți să nu se fi dezintegrat complet.

„Conform informațiilor noastre, nimeni nu a reușit să observe vizual acest obiect”, a declarat Mariusz Słonina, șeful Centrului Operațional SSA POLSA. El a adăugat că „probabil, obiectul a căzut undeva în Oceanul Indian”.

Mai multe coborâri de pe orbită necontrolate

Experții subliniază că incidentele de deorbitare necontrolată sunt în creștere din cauza numărului tot mai mare de sateliți lansați pe orbită. De pe orbită revin nu doar sateliți vechi, ci și fragmente de rachete sau resturi spațiale.

Predictibilitatea locului exact în care aceste obiecte vor cădea este limitată de variațiile condițiilor atmosferice și de necunoașterea precisă a masei și structurii obiectelor. Chiar și cu ajutorul modelelor matematice avansate, marja de eroare în determinarea timpului de intrare în atmosferă poate ajunge la câteva ore.

Eforturile pentru monitorizarea obiectelor spațiale includ utilizarea rețelelor de telescoape, cum ar fi rețeaua POLON și echipamentele unor organizații internaționale precum EUSST și NORAD. Telescoapele din Chile, Africa de Sud și Australia au detectat trecerea obiectului ZQ-3 R/B la altitudini mai mici de 200 km, ceea ce reprezintă una dintre cele mai joase înregistrări realizate până acum cu telescoape optice, potrivit raportului POLSA.

