„În privința tacticilor militare, un atac de represalii asupra bazelor americane este un răspuns așteptat din partea inamicului”, a scris Kadîrov pe contul său de Telegram, potrivit The Moscow Times.

„Cu toate acestea, atacurile asupra infrastructurii civile din țări terțe și moartea civililor nu pot fi justificate în niciun fel. Astfel de greșeli sunt inacceptabile”, a subliniat Kadîrov într-un mesaj neobișnuit de critic la adresa regimului de la Teheran, în condițiile în care liderul cecen s-a comportat până acum ca un aliat al Kremlinului, care se declară public de partea conducerii Republicii Islamice Iran.

Pe de altă parte, Ramzan Kadîrov și-a exprimat sprijinul pentru președintele Emiratelor Arabe Unite, șeicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan, pe care l-a descris drept un „frate mai mare”. Conducerea Emiratelor Arabe Unite „nu a avut niciodată pretenții militare față de vecini”, dar acum este obligată să se apere din cauza atacurilor asupra țintelor civile, a insistat liderul cecen.

Ramzan Kadîrov (49 de ani) menține de mult timp legături strânse cu Emiratele Arabe Unite. Potrivit publicației de investigații iStories, clanul Kadîrov deține patru vile de lux în Dubai, în valoare totală de peste 20 de milioane de dolari, inclusiv una pe insula artificială Palm Jumeirah. Proprietatea de pe Palm Jumeirah ar servi ca „ambasadă neoficială” a Ceceniei în Emiratele Arabe Unite, fără aprobarea Kremlinului.

Rusia, care se declară un „partener strategic” al Republicii Islamice Iran, a condamnat atacurile americano-israeliene lansate pe 28 februarie împotriva regimului de la Teheran și le-a reproșat monarhiilor din Golf, lovite de iranieni ca presupuse represalii, că nu le-au condamnat public.

Deși Kremlinul face apel la încetarea ostilităților, totuși este interesat de prelungirea războiului din mai multe motive: deturnarea atenției de la Ucraina, reducerea capacităților militare americane, profitabilitate – cel puțin pe termen scurt – pentru sectorul său energetic și posibilitatea destabilizării Europei cu alți imigranți în cazul extinderii conflictului etc.

Liderul rus Vladimir Putin a transmis deja un mesaj de susținere pentru noul ghid suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, dar nu a condamnat atacurile efectuate de iranieni asupra statelor din Golf. Potrivit unor surse occidentale din domeniul securității, regimul de la Moscova sprijină regimul de la Teheran cu informații despre țintele militare americane din statele din Golf și sfaturi tactice în lansarea atacurilor aeriene.

