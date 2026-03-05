„Grupul de state arabe în numele căruia vorbiți, multe dintre monarhiile arabe, au declarat public că situația nu trebuie să ducă la un conflict armat și că nu vor permite utilizarea spațiului lor aerian. Dar când totul a început, în pofida apelurilor voastre repetate către Statele Unite și Israel, ați condamnat ceea ce aceștia au început să facă?”, a întrebat retoric Lavrov în fața ambasadorilor.

Serghei Lavrov caută să atragă țările din Golf de partea Rusiei și împotriva SUA

Ministrul rus a susținut apoi că regimul de la Moscova a dus în ultimii ani „un proces de normalizare” a relațiilor între Republica Islamică Iran și vecinii săi arabi și a acuzat Occidentul că vrea să distrugă, prin „agresiunea americano-israeliană”, aceste presupuse eforturi diplomatice de „creare a unei zone de securitate în Golful Persic”.

Lavrov le-a cerut totodată monarhiilor din Golf, lovite de drone și rachete iraniene, să adopte o „poziție comună” cu Rusia.

Șeful diplomației ruse a mai susținut că războiul din Iran poate conduce la „consecințe negative colosale pentru întreaga lume, pentru stabilitatea mondială, economia mondială, pentru tot ceea ce la un moment dat s-a numit globalizare în scopul dezvoltării întregii umanități”, după cum citează agenția de presă de stat TASS.

Kremlinul sugerează că nu va acorda ajutor militar

Pe de altă parte, Kremlinul a ținut să sublinieze din nou, joi, că regimul de la Teheran nu i-a cerut ajutor militar și a sugerat că nu îl va acorda în cazul unei solicitări, deși Iranul a ajutat Rusia ca să atace Ucraina cu drone și să-și dezvolte o platformă de dezvoltare de drone.

„Poziţia noastră consecventă este bine-cunoscută şi nu există nicio modificare”, a declarat purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov, referindu-se la faptul că tratatul de „parteneriat strategic” dintre Rusia și Iran, semnat în ianuarie 2025, nu prevede acordarea vreunei asistenţe militare.

Peskov este nevoit să răspundă la întrebări cu privire la susținerea Iranului pe fondul criticilor ultranaționaliștilor ruși precum că regimul de la Moscova ar putea fi următorul vizat, ca și a observațiilor jurnaliștilor și ale experților că Vladimir Putin nu își apără „aliații” în momente critice – și probabil nu are nici capacitățile necesare -, așa cum a arătat recent cazul fostului dictator sirian Bashar al-Assad și cel al fostului dictator venezuelean Nicolas Maduro. Anterior, Rusia nu a sprijinit Armenia în războiul cu Azerbaidjan pentru regiunea Nagorno-Karabah.

Vladimir Putin vrea să profite economic

În mod cinic, Vladimir Putin a recunoscut, în schimb, că ar vrea să profite economic după lovirea regimului din Iran. „Noi pieţe se deschid azi. Poate că ar fi mai rentabil pentru noi să ne întrerupem încă de acum livrările către piaţa europeană şi să ne îndreptăm către aceste pieţe emergente şi să intrăm pe ele”, i-a spus Vladimir Putin propagandistului său Pavel Zarubin, care realizează o emisiune săptămânală dedicată liderului de la Kremlin.

„Au apărut clienți dispuși să cumpere aceleași gaze naturale la prețuri mai mari, în acest caz din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu, a închiderii Strâmtorii Ormuz și așa mai departe. Acest lucru este natural; nu există nicio agendă politică – doar afaceri”, a adăugat liderul rus, care a susținut până recent că ar fi un „partener strategic” de încredere al Republicii Islamice Iran.

