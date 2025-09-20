Minorul a ocupat cel puțin șapte funcții oficiale

Adam Kadîrov a ocupat cel puțin șapte funcții oficiale în ultimii doi ani, potrivit The Moscow Times.

Adam a fost numit pentru prima dată șef al securității tatălui său în 2023, în același an în care a fost filmat în timp ce lovea un tânăr acuzat că a ars Coranul. Adolescentul a primit de atunci numeroase distincții și promovări guvernamentale în Cecenia.

Ramzan Kadîrov a anunțat miercuri, în cadrul unei reuniuni privind dezvoltarea socio-economică a Ceceniei, cea mai recentă numire a fiului său, atribuindu-i acestuia supravegherea colectării impozitelor pe proprietate.

Adam ocupă și funcția de secretar al Consiliului de Securitate al Ceceniei, consilier principal al Ministerului de Interne regional și supraveghetor al două batalioane ale Ministerului Apărării rus. De asemenea, i s-a încredințat sarcina de a coordona strângerea de fonduri pentru eforturile de ajutor umanitar în Gaza, potrivit sursei citate.

Ramzan Kadîrov, în vârstă de 48 de ani, conduce Cecenia din 2007, fiind un aliat apropiat al lui Vladimir Putin.

Starea lui Ramzan Kadîrov s-a înrăutățit grav

Despre starea de sănătate a lui Ramzan Kadîrov, liderul Ceceniei, se spune că s-a deteriorat semnificativ în ultima lună. El a ajuns să depindă de dializă și stă cu punga de urină după el.

Semnele problemelor de sănătate au devenit evidente în august, lună în care Cecenia a organizat tradițional evenimente în memoria tatălui său, Ahmat Kadîrov. Deși august a fost mereu o perioadă activă pentru Kadîrov, anul acesta implicarea sa a fost mai redusă, conform Novaya Gazeta Europe.

Kadîrov a fost diagnosticat cu necroză pancreatică în 2019. De atunci, au existat speculații despre spitalizări și tratamente. În februarie 2025, un raport a indicat că liderul cecen a fost tratat într-o clinică privată din Groznîi, deținută de soția sa, Medni Kadîrova. Sursele afirmă că acesta nu a părăsit clinica timp de câteva săptămâni. În mai 2025, pe fondul zvonurilor despre deteriorarea sănătății sale, Kadîrov a publicat un video însoțit mesajul „Voi trăi atât cât mi-e scris”, adăugând că „moartea este calea fiecărei persoane”.





