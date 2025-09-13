Conform Novaya Gazeta Europe, semnele problemelor de sănătate au devenit evidente în august, lună în care Cecenia organizează tradițional evenimente în memoria tatălui său, Ahmat Kadîrov. Deși august a fost mereu o perioadă activă pentru Kadîrov, anul acesta implicarea sa a fost mai redusă.

Apariții publice

La începutul lunii, Kadîrov a postat un videoclip în care apărea pe o bicicletă, afirmând că „a neglijat sportul”. Aceasta contrazice declarațiile sale anterioare despre „sănătatea sa robustă”.

Chechen leader Ramzan Kadyrov dispels health rumors with a video of himself cycling, confirming he's in good condition. This follows reports claiming he nearly drowned while vacationing in Turkey and was hospitalized. pic.twitter.com/Hb0oK3BT6j — Polymarket Intel (@PolymarketIntel) August 1, 2025

Sursa citată a observat că, deși liderul cecen a participat la unele ceremonii și evenimente, rolul său a fost mai limitat. De exemplu, la un banchet organizat pentru un turneu internațional al forțelor speciale, Kadîrov a fost reprezentat de fiul său Adam, care a fost numit curator al Universității Ruse a Forțelor Speciale.

Imaginile difuzate de televiziunea cecenă îl aratau pe Kadîrov inspectând construcția microdistrictului Putin din Groznîi, inaugurând facilități sportive și participând la evenimente culturale.

Recomandări Jocul suveraniștilor „pacifiști”. AUR, POT și SOS se poziționează contra la fiecare demers vizând întărirea forței militare a României

Totuși, în aceste momente, limitările sale fizice sunt evidente. Este filmat în cadre statice, iar mișcările sale par lente și greoaie. Operatorii evită să-l filmeze de aproape, ceea ce sugerează indirect problemele de sănătate.

😮 🚘 Хамзат Чимаев привез пояс чемпиона UFC в Грозный – его в аэропорту встретил лично Рамзан Кадыров и подарил бойцу автомобиль Maybach pic.twitter.com/sRslH71RxH — Спортс" (@sportsru) August 20, 2025

Sarcinile de rutină, precum întâlnirile și conferințele, au fost preluate în mare parte de Magomed Daudov. În august, Kadîrov a condus personal doar o singură întâlnire, conform publicației.

Schimbări fizice

Novaya Gazeta Europe a remarcat și schimbările în aspectul fizic al lui Kadîrov. În ultimul an, acesta a pierdut semnificativ în greutate, iar stilul său vestimentar s-a schimbat. Dacă înainte purta haine care îi scoteau în evidență corpul, acum preferă tricouri și pantaloni largi.

Surse din cadrul FSB au confirmat că aceste schimbări au legătură cu problemele de sănătate ale lui Kadîrov. Se pare că liderul cecen refuză adesea să urmeze recomandările medicilor și recurge la tratament proprii, ceea ce a dus de mai multe ori la situații de criză.

„Îi este greu să accepte boala și restricțiile impuse de tratament. Boala este incurabilă și progresează, deși beneficiază de cea mai bună îngrijire medicală disponibilă în Rusia. Dar efectele secundare sunt severe și, dacă ignoră recomandările medicilor, acestea îl pot ucide mai repede decât boala în sine”, a spus o sursă citată de Novaya Gazeta Europe.

Totodată, sursa citată menționează că liderul cecen face dializă în mod regulat, iar din luna februarie se plimbă cu punga de urină după el. Medicii recomandă de obicei pacienților care au atașată o astfel de pungă să poarte haine largi, să evite mișcările bruște și să se abțină de la activități fizice intense.

Boala de care suferă Ramzan Kadîrov

Kadîrov a fost diagnosticat cu necroză pancreatică în 2019. De atunci, au existat speculații despre spitalizări și tratamente. În februarie 2025, un raport a indicat că liderul cecen a fost tratat într-o clinică privată din Groznîi, deținută de soția sa, Medni Kadîrova. Sursele afirmă că acesta nu a părăsit clinica timp de câteva săptămâni.

În mai 2025, pe fondul zvonurilor despre deteriorarea sănătății sale, Kadîrov a publicat un video însoțit mesajul „Voi trăi atât cât mi-e scris”, adăugând că „moartea este calea fiecărei persoane”. Tot atunci, liderul cecen și-a exprimat dorința de a demisiona, afirmând că „o altă persoană ar aduce idei și viziuni noi”.

Recomandări Cine este Tyler Robinson, ucigașul lui Charlie Kirk. Îl numea pe influencer un om „plin de ură și care răspândește ură”

Totuși, Kremlinul nu a confirmat aceste planuri, iar Kadîrov a rămas în funcție după o întâlnire cu Vladimir Putin.

Speculațiile despre sănătatea lui Kadîrov au alimentat zvonuri privind succesiunea sa. Astfel, au apărut informații potrivit cărora liderul cecen intenționează să predea puterea fiului său Adam.