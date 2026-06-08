Sistemul a distrus 80 de drone în colaborare cu Teledyne e2v

În luna mai, sistemul a trecut un test impresionant la Pershore, Gloucestershire, distrugând 80 de drone în colaborare cu Teledyne e2v, relatează publicația franceză Opex News.

În timp ce dispozitivele tradiționale doar interferează cu semnalele, RapidDestroyer distruge efectiv dronele. Fiindcă emite unde radio de intensitate ridicată, sistemul deteriorează componentele electronice ale țintelor, provocând prăbușirea imediată a acestora. Potrivit inginerilor, este vorba despre o „distrugere dură”, spre deosebire de bruiajul temporar.

Testele recente au adus îmbunătățiri notabile. Cu ajutorul unui emițător format din patru antene plate, Thales și Teledyne e2v au reușit să concentreze mai bine puterea pe țintă, ceea ce a dus la o rază de acțiune extinsă și o eficiență sporită. Atacurile sunt acum aproape instantanee, fără ca dronele să aibă șansa de a contraataca.

Unul dintre cele mai mari avantaje ale RapidDestroyer este costul extrem de redus

Fiecare lovitură costă doar zece pence, echivalentul a câțiva cenți. Această abordare schimbă radical ecuația economică a apărării împotriva dronelor, scrie publicația menționată. În trecut, interceptarea unui dispozitiv ieftin cu o rachetă de sute de mii de euro era ineficientă din punct de vedere financiar.

RapidDestroyer se dovedește a fi o completare valoroasă pentru artileria tradițională, fiind controlat de un operator uman asistat de inteligența artificială (IA).

Acesta se integrează cu sisteme complexe, precum soluția de apărare aeriană ForceShield de la Thales, alături de rachete precum LMM1. Utilizarea sa este strategică: munițiile scumpe sunt rezervate pentru ținte de mare valoare, în timp ce energia dirijată se ocupă de roiurile de drone.

Raza de acțiune maximă a RapidDestroyer este de aproximativ un kilometru

Deși RapidDestroyer reprezintă un progres major, nu este lipsit de limitări. Raza sa de acțiune maximă este de aproximativ un kilometru, ceea ce îl face mai puțin eficient la altitudini mari. În plus, anumite drone, cum ar fi cele controlate prin fibră optică sau cele echipate cu protecții electronice, pot rezista atacurilor.

Utilizarea sa în zone sensibile ridică probleme. Justin Bronk, analist la Royal United Services Institute (RUSI), avertizează că arma este ideală pentru apărarea bazelor izolate sau a navelor, dar mai puțin potrivită pentru locuri precum aeroporturile, unde riscul de daune colaterale este semnificativ.

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