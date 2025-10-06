Raport: Aproape două treimi dintre români se gândesc să își schimbe locul de muncă, jumătate trăiesc în stres

Datele arată că 73% dintre români evită companiile cu o cultură toxică.

În privința schimbării joburilor, doar 18% au un plan concret pentru schimbare.

Un sfert, nemulțumiți de firma la care lucrează

Raportul arată că 27,2% dintre angajați sunt nemulțumiți de compania la care lucrează.

Doar 12% dintre respondenți afirmă că avansează cu o direcție clară în

carieră. Restul navighează într-o zonă gri de adaptare (22%) sau reinventare (24%), ceea ce indică o generație de angajați aflată în căutarea direcției profesionale într-un peisaj în schimbare, arată datele.

Respectul înaintea banilor

Angajații români pun respectul și echilibrul emoțional înaintea banilor, un

semnal al schimbării de paradigmă în relațiile de muncă.

Un procent de 42% declară că nu și-ar compromite niciodată respectul și demnitatea, chiar dacă ar primi avantaje financiare, în timp ce 43% plasează stabilitatea emoțională și psihică înaintea compensației.

Totodată, 62% dintre angajați ar pleca pentru același salariu dacă ar primi

un management empatic (27,6%), program flexibil (17,9%) sau muncă 100% remote (16,3%).

O treime acuză oboseala cronică

Un procent de 52,8% dintre angajați trăiesc zilnic cu un nivel ridicat de stres, în creștere de la 32% în 2022, ceea ce indică o escaladare a presiunii profesionale.

Din cauza stresului constant, peste 25% dintre angajații care ar avea nevoie de concediu medical aleg să nu îl solicite.

Un procent de 32% identifică burnout-ul ca motiv principal pentru care ar părăsi locul de muncă.

