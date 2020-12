”In Romania, another major recipient (13.6 billion euros), discussions have been conducted behind closed doors and kept secret from public view”, sună expresia din raport, în original, sintagmele ”în spatele ușilor închise” și ”ținute secret față de public” fiind cele mai dure din raport.

În plus, „România nici măcar nu a propus încă un plan clar de eliminare graduală a combustibililor fosili, în timp ce măsurile vizând eficiența energetică sunt grav neglijate”, arată raportul.

Investigațiile făcute în opt țări – România, Bulgaria, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Polonia și Slovacia – arată că nici cetățenii și nici alte părți interesate nu au fost implicați în redactarea planurilor de cheltuieli.

Acest fapt contravine principiului UE al parteneriatului, cel care obligă statele să consulte publicul atunci când formulează asemenea strategii.

În Polonia, spre exemplu, care va primi 23 de milioane de euro, Bankwatch spune că niciunul dintre ministerele responsabile pentru propunerile de proiecte nu a oferit informații publicului.

În plus, nu au apărut până acum propuneri care să respecte agenda de reformă. În schimb, banii sunt folosiți pentru a finanța proiecte care nu au fost acoperite până acum de fondurile UE. Riscul este ca țintele stabilite prin Pactul Verde să nu fie atinse până în 2030.

Nici în Estonia nu a existat o consultare publică, iar 70% din fondurile obținute prin Mecanismul de Redresare și Reziliență au fost alocate.

Raportul notează totuși că există unele măsuri bune în cadrul planului propus de guvernul eston.

Și Letonia are propuneri care se aliniază cu Pactul Verde European, dar, la rândul ei, țara a făcut propunerile de alocare a banilor fără consultări publice.

Schimbările climatice și degradarea mediului sunt o amenințare existențială pentru Europa și pentru întreaga lume.

Pentru a găsi soluții la această amenințare, Europa are nevoie de o nouă strategie de creștere, care să transforme Uniunea într-o economie modernă, competitivă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, scrie sursa citată.

Între altele, Pactul Verde European stimulează utilizarea eficientă a resurselor prin trecerea la o economie circulară și urmărește să reducă poluarea.

Cercetarea constată că planurile de cheltuieli propuse nu reflectă ambiția necesară pentru atingerea țintelor climatice și energetice ale UE pentru 2030, un reper istoric esențial după care se ghidează și Pactul Verde European.

Guvernele trebuie să facă tot posibilul pentru a asigura controlul cetățenesc. Dar noi nu vedem nicio garanție că aceste planuri vor contribui la realizarea Pactului Verde European. Mai este timp pentru a fi îmbunătățite, astfel încât ele să răspundă la urgența climatică și să reconstruiască ceva mai bun. Raphael Hanoteaux, responsabil politici de finanțare UE la CEE Bankwatch Network:

