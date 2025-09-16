Taberele, situate în Rusia şi în teritorii ucrainene ocupate de armata rusă, au fost înființate în şcoli, baze militare, unităţi medicale, lăcaşuri de cult şi universităţi.

Copiii ucraineni răpiți sunt învățați să iubească Rusia și să lupte împotriva Ucrainei

De la lansarea invaziei ruse la scară largă, la 24 februarie 2022, copiii ucraineni au fost duşi în aceste locuri şi supuşi unor programe care includ îndoctrinare patriotică, exerciţii de luptă, antrenament de paraşutist şi chiar cursuri despre cum să asambleze drone pentru forţele armate ruse.

Raportul – intitulat „Copiii furaţi ai Ucrainei: în interiorul reţelei ruse de reeducare şi militarizare” şi realizat de Laboratorul de Cercetare Umanitară al Şcolii de Sănătate Publică de la Yale – dezvăluie că cel puţin 130 dintre tabere au fost implicate în reeducare, inclusiv în eforturi de îndoctrinare a copiilor cu narative pro-ruse.

Autorii raportului au constatat că în cel puţin 39 dintre aceste tabere sunt desfășurate programe de militarizare în cadrul cărora copii de numai 8 ani sunt supuşi antrenamentelor cu arme, competiţiilor de aruncare a grenadelor şi cursurilor de medicină tactică.

Unele tabere sunt în proces de extindere

Concluziile raportului par să confirme un articol publicat săptămâna trecută de The Guardian, în care copii din regiunile ocupate ale Ucrainei au descris cum au fost duşi cu forţa în astfel de tabere de tip militar şi au fost pregătiţi să lupte pentru Rusia.

„Ceea ce avem aici este o reţea fără precedent de facilităţi, construite şi extinse în mod expres din 2014 încoace, pentru a transforma copiii ucraineni în ruşi”, spune Nathaniel Raymond, directorul Laboratorului de Cercetare Umanitară. „Este o rețea prin care copiii Ucrainei sunt reeducaţi – spălaţi pe creier – şi transformaţi în soldaţi”, adaugă cercetătorul.

Aproape un sfert dintre aceste amplasamente prezintă indicii de extindere, ceea ce sugerează că regimul de la Moscova se pregăteşte să aducă şi mai mulţi copii, iar cel puţin alte două tabere sunt în construcţie.

Crime de război și crime împotriva umanității

Cercetătorii au adunat dovezi din surse deschise – adesea chiar din publicaţiile din Rusia – pe care le-au coroborat cu imagini surprinse din satelit şi cu cel puţin cinci surse independente.

Cel puţin jumătate din locaţiile documentate sunt gestionate direct de Guvernul rus, dovadă fiind documentele de constituire.

„Putem vedea tranşee, poligoane de tragere, terenuri de paradă. Singurul lucru pe care nu îl ştim este dacă ei (copiii ucraineni – n.r.) au fost deja trimişi în luptă”, subliniază Nathaniel Raymond.

Acest raport este primul care dezvăluie amploarea reţelei de deportare a Rusiei, adăugând greutate acuzaţiilor de crime de război şi crime împotriva umanităţii. Deportarea sistematică şi militarizarea copiilor încalcă convenţiile de la Geneva şi Convenţia ONU privind drepturile copilului.

Vladimir Putin, vizat de un mandat de arestare din cauza deportărilor de copii ucraineni

În 2023, Curtea Penală Internaţională a emis un mandat de arestare împotriva liderului rus Vladimir Putin şi a așa-zisului comisar pentru drepturile copiilor Maria Lvova-Belova în legătură cu răpirea şi deportarea de copii ucraineni. Regimul de la Moscova susține că nu răpește copii ucraineni, ci îi transferă în Rusia pentru a-i proteja.

Președinția Ucrainei cere măsuri împotriva Kremlinului

Andrii Iermak, şeful biroului preşedintelui Ucrainei, afirmă că raportul întocmit de Laboratorul de Cercetare Umanitară de la Yale „oferă dovezi incontestabile care contrazic negările şi dezinformarea Rusiei” şi că „necesită măsuri” împotriva regimului de la Moscova.

De la începutul invaziei pe scară largă, Ucraina a identificat peste 19.500 de copii deportați forțat în Rusia, Belarus sau în teritoriile ucrainene ocupate. Până în prezent, doar aproximativ 1.300 dintre ei au fost returnați în siguranță.

Procurorul general Alex Florenţa spune că unii dintre inculpaţii din dosarul lui Călin Georgescu au „legături certe" cu Federaţia Rusă
16 sept.
Procurorul general Alex Florenţa spune că unii dintre inculpaţii din dosarul lui Călin Georgescu au „legături certe” cu Federaţia Rusă
Ilie Bolojan a spus câți bani a dat România pentru Ucraina de la izbucnirea războiului
16 sept.
Ilie Bolojan a spus câți bani a dat România pentru Ucraina de la izbucnirea războiului
Unde se mută în această toamnă Emma, fiica Amaliei Năstase: „Știam că-i frumos, dar când am ajuns, am ținut-o trei zile: «WOW»"
Exclusiv
16 sept.
Unde se mută în această toamnă Emma, fiica Amaliei Năstase: „Știam că-i frumos, dar când am ajuns, am ținut-o trei zile: «WOW»”
Marina Almășan a răbufnit, după ce a fost acuzată că merge în vacanțe pe banii TVR: „Nu am nicio obligație să mă justific în fața unor proști"
16 sept.
Marina Almășan a răbufnit, după ce a fost acuzată că merge în vacanțe pe banii TVR: „Nu am nicio obligație să mă justific în fața unor proști”
Cum a pus la cale Horațiu Potra planul unei revoluții alături de Călin Georgescu: „Toți românii să iasă cu parul pe stradă". Stenograme din rechizitoriul procurorilor
Analiză
16 sept.
Cum a pus la cale Horațiu Potra planul unei revoluții alături de Călin Georgescu: „Toți românii să iasă cu parul pe stradă”. Stenograme din rechizitoriul procurorilor
Klaus Iohannis va fi executat silit „ca orice român", dacă nu predă casa din Sibiu de bunăvoie, anunță șeful ANAF
16 sept.
Klaus Iohannis va fi executat silit „ca orice român”, dacă nu predă casa din Sibiu de bunăvoie, anunță șeful ANAF
