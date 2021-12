Pe numele său adevărat Darrell Caldwell, artistul urma să cânte în week-end la concertul „Once Upon a Time in LA”, alături de vedetele hip-hop Snoop Dogg, Ice Cube şi 50 Cent.

Incidentul a fost raportat sâmbătă la ora 20:40, a informat un oficial al departamentului de pompieri al oraşului, citat de publicația Los Angeles Times.

O persoană, a cărei identitate nu a fost dezvăluită iniţial, a fost transportată la spital în stare critică. Ulterior s-a anunţat că este vorba despre rapperul Darrell Caldwell.

Live Nation, care a ajutat la organizarea festivalului, a închis evenimentul la scurt timp după ce incidentul a fost anunţat.

Într-un comunicat, promotorul evenimentului a susținut că ”a existat o altercaţie în culise”. ”Din respect pentru cei implicaţi şi în coordonare cu autorităţile locale, artiştii şi organizatorii s-a decis să nu se mai continue” spectacolele planificate, a mai transmis acesta.

Rapperul Snoop Dogg a scris pe Twitter că se afla în cabina sa când a fost informat despre incident şi a decis să părăsească locul imediat.

„Sunt întristat de evenimentele de aseară de la festivalul Once Upon a Time in LA. Condoleanţe familiei şi apropiaţilor lui Drakeo the Ruler”, a transmis Snoop Dogg.

Darrell Caldwell a devenit cunoscut în 2015 şi multe dintre melodiile sale au fost extrem de bine primite de critici.

El a fost arestat în 2017 pentru posesie de arme şi în 2018 pentru omor în legatură cu moartea prin împuşcare a unui tânăr de 24 de ani. În urma acestei acuzații, el a executat câţiva ani de închisoare.

Rapperul a fost achitat în 2019, însă a fost inculpat pentru asociere cu bande criminale. A ieșit din închisoare în 2020, după ce a acceptat un acord cu justiţia.

Când se afla în închisoare, el a lansat albumul „Thank You for Using GTL”, cu referire la compania care controlează serviciile de telefonie din închisori.

Foto: Instagram / Drakeo the Ruler

