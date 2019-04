Incidentul șocant a avut loc în apropierea Marathon Clothing, unde alte două persoane au fost rănite, relateză Los Angeles Times, care citează surse din Poliție.

Rapperul Nipsey Hussle a fost împușcat de mai multe ori și transportat de urgență la spital, unde a fost declarat mort.

Potrivit Reuters, Departamentul de Poliție din Los Angeles a anunțat că au fost anunțate împușcături la ora 3:20 (ora locală) în zona Slauson Avenue și pe bulevardul Crenshaw.

Trei victime au fost transportate la spital, iar una dintre acestea a fost declarată decedată.

Rapperul urma să se întâlnească luni cu șefii Poliției din Los Angeles pentru a discuta despre modul în care pot fi ajutați adolescenții vulnerabili să nu comită infracțiuni pentru bande.

Potrivit Mirror, Steve Soboroff, un comisar din cadrul Poliție din Los Angeles, a scris, duminică seara, un mesaj pe Twitter, după ce a aflat despre moartea violentă a lui Nipsey Hussle.

Nipsey Hussle, pe numele său real Ermias Asghedom, a crescut în sudul orașului Los Angeles. De multe ori, rapperul a vorbit că a făcut parte dintr-o bandă, pe când era adolescent.

Duminică, Nipsey Hussle a scris un mesaj pe rețeaua de socializarea Twitter: „Este o binecuvântare să am dușmani puternici”.

Albumul său de studio de debut „Victory Lap” a fost nominalizat la Best Rap Album la Premiile Grammy din 2019.

Artista Rihanna a spus că este șocată după ce a aflat că rapperul Nipsey Hussle a fost împușcat mortal.

This doesnt make any sense! My spirit is shaken by this! Dear God may His spirit Rest In Peace and May You grant divine comfort to all his loved ones! ???

Im so sorry this happened to you @nipseyhussle pic.twitter.com/rKZ2agxm2a

