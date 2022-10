Întrebat dacă PNL doreşte să continue coaliţia de guvernare cu PSD, după ce Marcel Ciolacu a amenințat cu ruperea coaliției, Rareș Bogdan a răspuns că da, însă în anumite condiții.

„Noi ne dorim să continuăm cu o guvernare stabilă pentru România, dar vă spun din start că nu ne vom lăsa nici călcaţi în picioare, nici umiliţi şi nici nu vom primi lecţii. Dacă vor înţelege un parteneriat asumat, corect, echilibrat, în care să ne respectăm unii pe alţii şi să înţelegem fiecare aportul pe care îl aducem în această guvernare, cu siguranţă lucrurile vor fi foarte bune”, a afirmat liderul PNL.

„Altfel, sigur că coaliţia va continuu, dar va fi într-un continuu câr-mâr şi într-un continuu scandal, ceea ce nu va da bine şi nu va face bine României”, a adăugat el, precizând că „noi nu am atacat partenerii de guvernare, niciunul din prim-vicepreşedinţi, nici preşedintele partidului, nici secretarul general”.

Europarlamentarul s-a referit direct la liderul PSD.

Am stat 15 ani în televiziune, eu am vorbele la mine, am câteva mii de cărţi în plus faţă de Marcel Ciolacu. Dacă mă apuc să vorbesc de el, el trebuie să îşi ia trei firme de consultanţă să-i pună vorbele în gură. Să ne lase în pace, să se ocupe de guvernare.

