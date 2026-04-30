Potrivit Kremlinului, Vladimir Putin a propus oprirea luptelor pentru data de 9 mai în timpul unei conversații telefonice avute miercuri cu omologul său american, Donald Trump, adăugând că liderul SUA ar fi „susținut activ această inițiativă”.

Zelenski vrea un armistițiu pe termen lung

Volodimir Zelenski a pus sub semnul întrebării natura exactă a ofertei. „Vom clarifica despre ce este vorba mai exact: câteva ore de siguranță pentru o paradă la Moscova sau ceva mai important”, a spus Zelenski.

El a subliniat că Ucraina își dorește un „armistițiu pe termen lung” și așteaptă lămuriri din partea președinției americane.

„Propunerea noastră este un armistițiu pe termen lung, care să garanteze o securitate fiabilă pentru oameni și o pace durabilă. Ucraina este pregătită să acționeze în acest sens în orice format demn și eficient”, a precizat Volodimir Zelenski.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat joi că propunerea vizează strict Ziua Victoriei, iar momentul exact al începerii și încheierii armistițiului va fi decis de președintele rus.

Parada de la Moscova și armistițiul

Ucraina cere de mult timp o încetare prelungită a focului pe front pentru a facilita negocierile care să pună capăt celui mai grav conflict din Europa de la Al Doilea Război Mondial, declanșat de invazia rusă în februarie 2022.

Moscova refuză constant acest lucru, argumentând că o pauză mai lungă ar permite Kievului să își consolideze apărarea.

În paralel, Kremlinul a decis ca parada militară din Piața Roșie din acest an să se desfășoare într-un format redus, fără participarea echipamentelor militare, justificând decizia prin „amenințarea teroristă” venită din partea Ucrainei.

Scepticism în rândul ucrainenilor

Pe străzile din Kiev, cetățenii intervievați de AFP s-au arătat neîncrezători în propunerea Rusiei.

„Dacă ar fi un armistițiu complet, atunci da. Dar unul parțial, nu, nu ar trebui să le facem concesii. Putin trebuie să le arate cetățenilor săi ceva, o realizare oarecare, și de aceea vrea liniște. Dar eu spun: nu. Nu am încredere în ruși”, a spus Nadia Maiboroda, în vârstă de 71 de ani, persoană strămutată.

„Consider că orice încetare a focului este întotdeauna bună, dar întrebarea este cine o va respecta și cum”, a precizat, la rândul său, Vitali, în vârstă de 26 de ani, filolog.

Confruntările continuă

De peste patru ani, Rusia bombardează constant teritoriul ucrainean, provocând zeci de mii de morți în rândul civililor și generând milioane de refugiați.

Doar joi, atacurile cu drone au ucis două persoane în orașul Herson (sud) și în regiunea Dnipropetrovsk (centru-est), iar aproximativ 20 de persoane au fost rănite în urma unor lovituri rusești în orașul portuar Odesa, conform autorităților locale.

Kievul continuă să lovească ținte de pe teritoriul Rusiei, vizând atât baze militare, cât și instalații petroliere, cu scopul de a reduce capacitatea Moscovei de a-și finanța mașinăria de război.

Negocierile intermediate de Statele Unite nu au dat niciun rezultat și se află într-un punct mort încă de la izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, declanșat de atacurile israeliano-americane asupra Iranului.

