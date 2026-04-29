Guvernatorul din Perm se plânge de o „invazie de drone”

Elevii au fost evacuați din școlile din Perm în această dimineață, în timpul atacului cu drone, dar s-au întors între timp la ore, în pofida fumului negru dens de pe cer, care a cufundat orașul în beznă. Guvernatorul Dmitri Mahonin a anunțat mai devreme că un incendiu a izbucnit la un „complex industrial” din Perm, ca urmare a unei „invazii de drone inamice”.

Fotografiile și înregistrările video distribuite de la fața locului indică un atac asupra stației liniare de producție și dispecerizare (LDPS) din Perm, care este utilizată pentru pomparea, depozitarea și distribuirea petrolului prin conductele principale.

On the night of April 29, Ukrainian drones attacked Russian oil facilities in Orsk and the Perm Krai of the Russian Federation, located 1,500 kilometers from the Ukrainian border.

Un angajat al companiei Trasneft a vorbit despre „zece lovituri asupra rezervoarelor de stocare”. „Patru rezervoare ard acum, cu un total de 200 de tone de petrol”, a precizat el.

Atacul este revendicat de SBU

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a revendicat un atac cu drone asupra stației de pompare a petrolului din Perm. „Aproape toate” rezervoarele au fost cuprinse de flăcări, potrivit SBU.

Serviciul de Securitate al Ucrainei precizează că stația respectivă este un „nod strategic important în sistemul principal de transport al petrolului din Rusia”, distribuind țiței în patru direcții, inclusiv către rafinăria Lukoil-Permnefteorgsintez.

And yet another Russian city plunged into darkness in broad daylight: Ukrainian drones have destroyed the oil refinery in Perm – black clouds shroud the streets, and the situation is worsening by the minute, according to rosZMI.



„SBU reduce sistematic potențialul de export al Rusiei și subminează fundamentul său economic, care este folosit pentru a finanța războiul împotriva Ucrainei”, a comentat șeful SBU, Evhen Hmara.

Președintele ucrainean avertizează că raza atacurilor va fi extinsă și cheamă Kremlinul la masa negocierilor

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a postat la rândul lui o înregistrare video în care se vede o coloană de fum ridicându-se spre cer, dar nu a precizat ținta lovită. „Distanța în linie dreaptă este de peste 1.500 de kilometri. Vom continua să extindem aceste raze de acțiune”, a transmis el.

A report by Major General Yevhenii Khmara on our long-range sanctions – a new stage in the use of Ukrainian weapons to limit the potential of Russia's war. I am grateful to the guys from the Security Service of Ukraine for their precision.



Pe de altă parte, Volodimir Zelenski a anunțat că a primit un raport din partea șefului Serviciului de Informații Externe al Ucrainei, Oleh Luhovskîi, potrivit căruia Rusia și-a redus exporturile de petrol și gaze cu 13% din portul Primorsk, 38% din Novorossiisk și 43% din Ust-Luga.

„Acestea sunt răspunsuri absolut corecte din partea Ucrainei împotriva terorismului rusesc. Rezultatele sunt clare pentru toată lumea. Și este, de asemenea, clar că este timpul ca Rusia să încheie războiul. Este timpul să trecem la diplomație”, a declarat șeful statului ucrainean.

Ucraina își intensifică atacurile asupra rafinăriilor din Rusia

În ultimele săptămâni, Ucraina și-a intensificat atacurile cu drone pe teritoriul Rusiei, cu scopul de a distruge rafinării, depozite și porturi petroliere și de a paraliza cea mai importantă sursă de finanțare a războiului purtat de liderul autocrat de la Kremlin Vladimir Putin împotriva Ucrainei, pe fondul creșterii prețurilor la nivel mondial ca urmare a războiului din Orientul Mijlociu.

Un atac ucrainean cu drone a provocat marți un incendiu puternic la rafinăria din Tuapse, acesta fiind al treilea atac asupra rafinăriei respective în mai puțin de două săptămâni. Orașul a fost afectat de o ploaie de petrol care a stârnit critici din partea populației.

According to оперативні (operational) reports, the Armed Forces of Ukraine have carried out a new powerful combined strike on strategic targets in Tuapse.

About 70% of the city's coastline has effectively been destroyed or rendered inoperable. Massive fires have broken out.

Vladimir Putin, care a lansat războiul din Ucraina în februarie/martie 2014, apoi l-a extins la scară largă pe 24 februarie 2022, a calificat atacul de la Tuapse drept o dovadă a intensificării atacurilor ucrainene asupra „țintelor civile”. În schimb, Vladimir Putin susținea că nu lovea „ținte civile”, ci „militare”, atunci când îi lăsa deliberat pe ucraineni în beznă și frig pe timpul iernii. Din punctul de vedere al conducerii de la Kiev, infrastructura energetică, în special rafinăriile și depozitele de petrol, sunt ținte militare, întrucât ajută regimul de la Moscova să-și finanțeze mașina de război.

Ministerul Apărării de la Kiev a declarat că, începând din 2022, Ucraina a extins cu 170% raza de acțiune a atacurilor aeriene împotriva Rusiei. În plus, armata ucraineană și-a constituit un stoc de arme cu rază lungă de acțiune produse pe plan intern.

În februarie, drone ucrainene au lovit rafinăria din Uhta, situată în regiunea rusă Komi, la aproximativ 1.750 km de granița cu Ucraina.

„Este important ca fiecare atac să reducă capacitățile industriei militare, ale logisticii și ale exporturilor de petrol ale Rusiei”, a subliniat Volodimir Zelenski.

