Guvernatorul din Perm se plânge de o „invazie de drone”

Elevii au fost evacuați din școlile din Perm în această dimineață, în timpul atacului cu drone, dar s-au întors între timp la ore, în pofida fumului negru dens de pe cer, care a cufundat orașul în beznă. Guvernatorul Dmitri Mahonin a anunțat mai devreme că un incendiu a izbucnit la un „complex industrial” din Perm, ca urmare a unei „invazii de drone inamice”.

Fotografiile și înregistrările video distribuite de la fața locului indică un atac asupra stației liniare de producție și dispecerizare (LDPS) din Perm, care este utilizată pentru pomparea, depozitarea și distribuirea petrolului prin conductele principale.

Un angajat al companiei Trasneft a vorbit despre „zece lovituri asupra rezervoarelor de stocare”. „Patru rezervoare ard acum, cu un total de 200 de tone de petrol”, a precizat el.

Atacul este revendicat de SBU

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a revendicat un atac cu drone asupra stației de pompare a petrolului din Perm. „Aproape toate” rezervoarele au fost cuprinse de flăcări, potrivit SBU.

Serviciul de Securitate al Ucrainei precizează că stația respectivă este un „nod strategic important în sistemul principal de transport al petrolului din Rusia”, distribuind țiței în patru direcții, inclusiv către rafinăria Lukoil-Permnefteorgsintez.

„SBU reduce sistematic potențialul de export al Rusiei și subminează fundamentul său economic, care este folosit pentru a finanța războiul împotriva Ucrainei”, a comentat șeful SBU, Evhen Hmara.

Președintele ucrainean avertizează că raza atacurilor va fi extinsă și cheamă Kremlinul la masa negocierilor

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a postat la rândul lui o înregistrare video în care se vede o coloană de fum ridicându-se spre cer, dar nu a precizat ținta lovită. „Distanța în linie dreaptă este de peste 1.500 de kilometri. Vom continua să extindem aceste raze de acțiune”, a transmis el.

Pe de altă parte, Volodimir Zelenski a anunțat că a primit un raport din partea șefului Serviciului de Informații Externe al Ucrainei, Oleh Luhovskîi, potrivit căruia Rusia și-a redus exporturile de petrol și gaze cu 13% din portul Primorsk, 38% din Novorossiisk și 43% din Ust-Luga.

„Acestea sunt răspunsuri absolut corecte din partea Ucrainei împotriva terorismului rusesc. Rezultatele sunt clare pentru toată lumea. Și este, de asemenea, clar că este timpul ca Rusia să încheie războiul. Este timpul să trecem la diplomație”, a declarat șeful statului ucrainean.

Ucraina își intensifică atacurile asupra rafinăriilor din Rusia

În ultimele săptămâni, Ucraina și-a intensificat atacurile cu drone pe teritoriul Rusiei, cu scopul de a distruge rafinării, depozite și porturi petroliere și de a paraliza cea mai importantă sursă de finanțare a războiului purtat de liderul autocrat de la Kremlin Vladimir Putin împotriva Ucrainei, pe fondul creșterii prețurilor la nivel mondial ca urmare a războiului din Orientul Mijlociu.

Un atac ucrainean cu drone a provocat marți un incendiu puternic la rafinăria din Tuapse, acesta fiind al treilea atac asupra rafinăriei respective în mai puțin de două săptămâni. Orașul a fost afectat de o ploaie de petrol care a stârnit critici din partea populației.

Vladimir Putin, care a lansat războiul din Ucraina în februarie/martie 2014, apoi l-a extins la scară largă pe 24 februarie 2022, a calificat atacul de la Tuapse drept o dovadă a intensificării atacurilor ucrainene asupra „țintelor civile”. În schimb, Vladimir Putin susținea că nu lovea „ținte civile”, ci „militare”, atunci când îi lăsa deliberat pe ucraineni în beznă și frig pe timpul iernii. Din punctul de vedere al conducerii de la Kiev, infrastructura energetică, în special rafinăriile și depozitele de petrol, sunt ținte militare, întrucât ajută regimul de la Moscova să-și finanțeze mașina de război.

Ministerul Apărării de la Kiev a declarat că, începând din 2022, Ucraina a extins cu 170% raza de acțiune a atacurilor aeriene împotriva Rusiei. În plus, armata ucraineană și-a constituit un stoc de arme cu rază lungă de acțiune produse pe plan intern.

În februarie, drone ucrainene au lovit rafinăria din Uhta, situată în regiunea rusă Komi, la aproximativ 1.750 km de granița cu Ucraina.

„Este important ca fiecare atac să reducă capacitățile industriei militare, ale logisticii și ale exporturilor de petrol ale Rusiei”, a subliniat Volodimir Zelenski.

Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD. A ieșit la iveală un detaliu misterios
Viva.ro
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD. A ieșit la iveală un detaliu misterios
N-am mai văzut-o așa! Elena Băsescu e iar de nerecunoscut! Cum a apărut alături de părinții ei. Pozele cu familia lui Traian Băsescu sunt virale
Unica.ro
N-am mai văzut-o așa! Elena Băsescu e iar de nerecunoscut! Cum a apărut alături de părinții ei. Pozele cu familia lui Traian Băsescu sunt virale
Cătălin Scărlătescu, dezvăluiri scandaloase despre ce se întâmpla la filmările pentru Chefi la cuțite. Ce acuzații aduce producătorilor: „Îmi spuneau în cască...”
Elle.ro
Cătălin Scărlătescu, dezvăluiri scandaloase despre ce se întâmpla la filmările pentru Chefi la cuțite. Ce acuzații aduce producătorilor: „Îmi spuneau în cască...”
gsp
Ion Țiriac, acuzat de fraudă fiscală! „Nu regret nimic”
GSP.RO
Ion Țiriac, acuzat de fraudă fiscală! „Nu regret nimic”
Îl mai recunoști? La 51 de ani, legendarul fotbalist brazilian e de nerecunoscut
GSP.RO
Îl mai recunoști? La 51 de ani, legendarul fotbalist brazilian e de nerecunoscut
Ultima oră! Iată documentul! PSD și AUR au redactat moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, iar acuzațiile sunt dure. Stupoare: ce scrie în textul moțiunii! Fără precedent!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Iată documentul! PSD și AUR au redactat moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, iar acuzațiile sunt dure. Stupoare: ce scrie în textul moțiunii! Fără precedent!
Ultima oră! O somitate a României a murit la o zi după ziua de naștere! Un nume respectat, o viață dedicată oamenilor!
Avantaje.ro
Ultima oră! O somitate a României a murit la o zi după ziua de naștere! Un nume respectat, o viață dedicată oamenilor!
Imagini din casa Ilincăi Vandici: Vedeta și-a îndeplinit visul după ani de muncă. Dressingul care concurează cu cel al marilor vedete de la Hollywood!
Tvmania.ro
Imagini din casa Ilincăi Vandici: Vedeta și-a îndeplinit visul după ani de muncă. Dressingul care concurează cu cel al marilor vedete de la Hollywood!

Groapă gigantică de deșeuri industriale, convertită în oază verde. Proiect de 13 milioane de euro pentru 14 hectare de teren
Știri România 16:00
Groapă gigantică de deșeuri industriale, convertită în oază verde. Proiect de 13 milioane de euro pentru 14 hectare de teren
Nu cumpărați roviniete de pe erovinieta.net. Site-ul funcționează ilegal și poate percepe costuri suplimentare, anunță CNAIR
Știri România 15:56
Nu cumpărați roviniete de pe erovinieta.net. Site-ul funcționează ilegal și poate percepe costuri suplimentare, anunță CNAIR
BNR va propune autorităților o nouă strategie pentru recuperarea tezaurului de la Moscova
Adevarul.ro
BNR va propune autorităților o nouă strategie pentru recuperarea tezaurului de la Moscova
Cu ce se ocupă, de fapt, Diana Bulimar după retragerea din gimnastică. E înconjurată de tinere speranțe
Fanatik.ro
Cu ce se ocupă, de fapt, Diana Bulimar după retragerea din gimnastică. E înconjurată de tinere speranțe
Vine nota de plată pentru români. Cu cât va crește prețul energiei
Financiarul.ro
Vine nota de plată pentru români. Cu cât va crește prețul energiei
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a șasea din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a șasea din play-off/play-out
Sara din poartă: „Fotbalul m-a învățat să nu mă dau bătută niciodată”
Sara din poartă: „Fotbalul m-a învățat să nu mă dau bătută niciodată”
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…”
Elle.ro
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Viva.ro
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră

Antonia a fost părăsită de tatăl ei înainte să se nască. Artista nu l-a cunoscut niciodată
Stiri Mondene 17:20
Antonia a fost părăsită de tatăl ei înainte să se nască. Artista nu l-a cunoscut niciodată
„Chefi la cuțite” 29 aprilie 2026. Apariție neașteptată în platoul de la Antena 1, în această seară. Cine va degusta preparatele concurenților
Stiri Mondene 16:40
„Chefi la cuțite” 29 aprilie 2026. Apariție neașteptată în platoul de la Antena 1, în această seară. Cine va degusta preparatele concurenților
O avere pe o singură rochie! Melania Trump a lăsat audiența fără cuvinte la cina cu Regele Charles. Cum arată ținuta Dior de 80.000 de dolari și detaliul „scump” pe care doar experții l-au observat
TVMania.ro
O avere pe o singură rochie! Melania Trump a lăsat audiența fără cuvinte la cina cu Regele Charles. Cum arată ținuta Dior de 80.000 de dolari și detaliul „scump” pe care doar experții l-au observat
O studentă la Medicină din Sibiu făcea operații estetice acasă. Își atrăgea clientele cu stilul extravagant
ObservatorNews.ro
O studentă la Medicină din Sibiu făcea operații estetice acasă. Își atrăgea clientele cu stilul extravagant
Mircea Solcanu a detonat bomba și a spus despre Valentin Sanfira ceea ce nimeni nu a avut curaj până acum: “Probabil că s-a gândit că...”
Libertateapentrufemei.ro
Mircea Solcanu a detonat bomba și a spus despre Valentin Sanfira ceea ce nimeni nu a avut curaj până acum: “Probabil că s-a gândit că...”
Ion Țiriac, acuzat de fraudă fiscală! „Nu regret nimic”
GSP.ro
Ion Țiriac, acuzat de fraudă fiscală! „Nu regret nimic”
Fostul campion cu Dinamo și-a scos casa la vânzare! Cere 547.000 euro pentru imobilul de lux
GSP.ro
Fostul campion cu Dinamo și-a scos casa la vânzare! Cere 547.000 euro pentru imobilul de lux
Războiul politic din România se mută în Parlamentul European
Mediafax.ro
Războiul politic din România se mută în Parlamentul European
Nicușor Dan a semnat demisia...
StirileKanalD.ro
Nicușor Dan a semnat demisia...
Ea este doctorița care s-a spânzurat de geamul apartamentului. A fost găsită fără suflare, atârnând de o funie
Wowbiz.ro
Ea este doctorița care s-a spânzurat de geamul apartamentului. A fost găsită fără suflare, atârnând de o funie
Sneakerșii care țin pasul cu tine: Adistar Control 5 între performanță și fashion
Advertorial
Sneakerșii care țin pasul cu tine: Adistar Control 5 între performanță și fashion
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
EXCLUSIV | „Lucrurile erau deja împărțite!” Ce s-a întâmplat, de fapt, între Valentin Sanfira și Codruța Filip înainte de divorț. Dezvăluirile avocatului Adrian Cuculis
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | „Lucrurile erau deja împărțite!” Ce s-a întâmplat, de fapt, între Valentin Sanfira și Codruța Filip înainte de divorț. Dezvăluirile avocatului Adrian Cuculis
Cum poate Occidentul să evite criza Strâmtorii Ormuz prin noi coridoare energetice
Mediafax.ro
Cum poate Occidentul să evite criza Strâmtorii Ormuz prin noi coridoare energetice
Un bărbat de 89 de ani a deschis focul asupra mai multor oameni, în Grecia. Cinci persoane au fost rănite și transportate la spital
KanalD.ro
Un bărbat de 89 de ani a deschis focul asupra mai multor oameni, în Grecia. Cinci persoane au fost rănite și transportate la spital

În România nu vor fi anticipate, potrivit unui gigant Wall Street care le recomandă clienților să investească în țara noastră
Politică 15:48
În România nu vor fi anticipate, potrivit unui gigant Wall Street care le recomandă clienților să investească în țara noastră
Curtea Constituțională a anulat numirile Consiliilor de Administrație la TVR și SRR, după o sesizare a partidului AUR
Politică 14:52
Curtea Constituțională a anulat numirile Consiliilor de Administrație la TVR și SRR, după o sesizare a partidului AUR
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
Acuzații teribile pentru ministrul Radu Miruță: „A tăiat 80% din buget! Vrea să pună lacătul pe clubul Steaua!”
Fanatik.ro
Acuzații teribile pentru ministrul Radu Miruță: „A tăiat 80% din buget! Vrea să pună lacătul pe clubul Steaua!”
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea