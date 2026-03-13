Critici după briefingurile confidențiale din Senat

Republicanii dețin o majoritate fragilă în Senat, 53 la 47, ceea ce le permite să decidă ce proiecte ajung la vot. Totuși, unii democrați s-au declarat nemulțumiți după cele mai recente briefinguri cu ușile închise, în contextul în care Donald Trump nu a exclus posibilitatea trimiterii de trupe americane pe teren în Iran.

Senatorul Chris Murphy a declarat după o informare de două ore că strategia prezentată este „total incoerentă”. El a spus că, dacă președintele ar cere Congresului autorizarea pentru război, așa cum prevede Constituția, probabil nu ar obține-o, deoarece alegătorii ar cere parlamentarilor să voteze împotrivă.

„Tocmai am ieșit dintr-un briefing clasificat de două ore despre război. Mi s-a confirmat că strategia este complet incoerentă. Cred că este destul de simplu: dacă președintele ar fi făcut ce cere Constituția și ar fi venit în Congres pentru a cere autorizarea acestui război, nu ar fi primit-o, pentru că americanii ar cere reprezentanților lor din Congres să voteze împotrivă”, a explicat el.

Senatorii au plecat fără răspunsuri clare despre obiectivele războiului din Iran

De la începerea operațiunilor militare ale SUA și Israelului împotriva Iranului, pe 28 februarie, oficiali de rang înalt au oferit mai multe informări confidențiale Congresului despre evoluția campaniei. Pentru că ședințele sunt clasificate, parlamentarii pot face publice doar puține detalii.

Mai mulți senatori democrați au spus că au plecat din aceste briefinguri fără răspunsuri clare despre obiectivele războiului, durata estimată sau direcția strategică a conflictului. Șase senatori au cerut și o anchetă privind un atac asupra unei școli de fete din Minab, în sudul Iranului, unde ar fi murit cel puțin 170 de persoane, majoritatea copii.

Unii parlamentari au criticat și costurile războiului. Senatoarea Elizabeth Warren a spus că, în timp ce milioane de americani au pierdut accesul la asigurări medicale, Statele Unite cheltuiesc aproximativ un miliard de dolari pe zi pentru bombardamente în Iran: „Singurul lucru clar pare să fie că, în timp ce nu există bani pentru 15 milioane de americani care și-au pierdut asigurarea de sănătate, există un miliard de dolari pe zi pentru bombardarea Iranului. Singurul lucru pe care Congresul îl poate face este să oprească astfel de acțiuni prin controlul bugetului”.

Dispută în SUA privind puterile președintelui

Conflictul a reaprins disputa din Washington privind limitele puterii președintelui de a începe războaie. Constituția americană oferă Congresului dreptul de a declara război, însă președinții au lansat frecvent operațiuni militare fără aprobarea legislativului, invocând motive de securitate națională sau situații de urgență.

Legea permite președintelui să desfășoare trupe timp de până la 60 de zile fără autorizarea Congresului, urmate de încă 30 de zile pentru retragere dacă legislativul nu aprobă acțiunea. Unii experți spun că intervenția din Iran ar putea depăși aceste limite sau chiar încălca Constituția.

Administrația Trump susține că atacurile din 28 februarie au fost justificate de existența unei amenințări iminente din partea Iranului. Totuși, agențiile de informații americane concluzionaseră înainte de începerea războiului că nu existau dovezi privind o astfel de amenințare.

