Ion Gangal, unul dintre interlopii cu notorietate din Iași, a făcut o transmisiune live pe Facebook în care spune că urmează vremuri grele pentru câțiva indivizi care i-ar fi atacat trei femei din familie. Fără să intre în detalii despre ceea ce li s-a întâmplat femeilor, Gangal a spus că este pregătit de atac și că trebuie neapărat să se răzbune, după ce familia lui a fost „atinsă”

Cunoscut pentru discreție și faptul că e mai puțin vizibil în comparație cu alți interlopi ieșeni, Gangal a ieșit acum în față și a anunțat că va fi un adevărat război.

„Eu vreau să ajungă live-ul ăsta la cine trebuie, se știu cei vinovați! Bă, voi, ăștia, care v-ați luat de 3 femei! Trebuie să plătiți de la cel mai mic, până la cel mai mare. Nu rămâne așa! Eu nici numele nu vi-l pronunț, că nu vreau să vă dau valoare. Voi vreți să vă faceți nume pe spatele nostru. Nu aveți cum, noi am muncit pentru numele ăsta. Știe tot Iașul și toată România că eu am stat 25 de ani la pușcărie. Eu n-am intrat pentru găinării, am intrat pentru că am bătut, am tăiat și am omorât”, spune Ion Gangal.

Bărbatul a strâns peste o sută de comentarii în timpul transmisiunii, toate de susținere. Printre mesaje, unul și de la Adrian Corduneanu, care spune că e alături de Gangal. „Eu, dacă mă duc la pușcărie, mă duc ca la mine acasă. Pot să stau și pe viață, dar cu voi nu rămâne așa! Vine fratele meu acasă și vorbesc cu el, vedem ce facem, pentru că nu iau eu decizii singur! Dar ascultați ce spun: nu rămâne așa! Dacă v-ați luat de 3 femei… Ați avut noroc că nu eram acolo. Vă dădeam cu cioatele astea ale mele de vă băgam în mormânt”, a mai spus Ion Gangal.

Bărbatul nu se ferește să amenințe cu moarte pe cei cărora le e adresat mesajul filmat: „Noi suntem din neam de lingurari, noi nu venim cu spray-uri, noi venim cu furci, cu topoare, cu coase. Care e de mers la cimitir, merge la cimitir, care e de mers la pușcărie, merge la pușcărie. La urmă se vede. Noi cu Poliția nu avem nimic, să-și facă treaba. Eu nu mai am zi și noapte somn. Pe o parte din voi vă cunoaștem, vă știm, dar o să-i aflăm pe toți. Toți 60 care ați fost pe 3 femei, ați scos cuțitul la ele. Dacă erați niște țigani deștepți și cu capul pe umeri, nu se ajungea aici”.

Nu este, însă, clar ce s-a întâmplat și la ce face referire Ion Gangal, dar este posibil ca el să vorbească despre un incident care a avut loc pe 19 decembrie, când un autoturism BMW a fost abandonat în zona Piața Unirii din Iași, după ce ocupanții ar fi fost atacați de mai mulți membri ai clanului „Brăileni”, nepoții lui Cosmos Tănase.

