Armata israeliană a postat o înregistrare audio în care un ofițer din cadrul Unității 504 a Direcției de Informații Militare vorbește cu un bărbat din Gaza, în timpul căreia acesta spune că Hamas împiedică oamenii să se evacueze din partea de nord a Fâșiei Gaza și chiar trage asupra lor, relatează The Times of Israel.

În înregistrare, se poate auzi cum ofițerul armatei israelien îi cere bărbatului să se îndrepte spre Khan Younis, în sudul Fâșiei Gaza, dar acesta spune că Hamas blochează toate drumurile.

Bărbatul susţine că Hamas plasează baraje rutiere cu mașini și „doar trimite oamenii înapoi acasă”. Acesta mai spune membrii Hamas trag în palestinienii care încearcă să părăsească zona.

Armata israeliană a acuzat de mai multe ori, de când a început războiul, la 7 octombrie, că Hamas a împiedicat palestinienii să evacueze sudul țării.

LISTEN to an IDF officer in Unit 504 encourage a resident of Gaza to evacuate southward for their safety.



Hamas continues to use the civilians of Gaza as human shields, not allowing them to evacuate. pic.twitter.com/KTu108FQPg