Ministerul de Externe al Turciei a emis o declarație prin care condamnă ceea ce spune că a fost un bombardament israelian care a avariat Spitalul Prieteniei turco-palestiniene din Gaza, relatează The Times of Israel.

„Întrucât toate informațiile necesare, inclusiv coordonatele instituției în cauză – care este singurul spital oncologic din Gaza – au fost împărtășite în prealabil cu autoritățile israeliene, nu există nicio explicație pentru un astfel de atac”, se precizează în declarație.

„Asediul și aceste atacuri inumane, care au ca scop să priveze poporul palestinian din Gaza de cele mai elementare drepturi ale sale, încalcă în mod clar dreptul internațional. (…) Israelul trebuie să înceteze să îi mai vizeze în masă pe locuitorii din Gaza, fără discriminare”, mai transmite Ankara.

Armata Israelului nu a comentat încă bombardamentul.

Israeli warplanes bombed the Turkish-Palestinian Friendship Hospital in Gaza, which was functioning as the only place for the treatment of cancer patients in the region pic.twitter.com/W6E0d3vE3F