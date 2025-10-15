„În Rusia, în acest moment, sunt cozi lungi pentru benzină, vă puteți imagina? Cine și-ar fi putut imagina că se va întâmpla asta?”, a spus Trump, adăugând că economia rusă „se prăbușește”.

Liderul republican de la Casa Albă și-a reiterat nemulțumirea față de Vladimir Putin și nedumerirea de ce liderul rus își continuă agresiunea împotriva Ucrainei. „Sunt foarte dezamăgit, deoarece eu și Vladimir și am avut o relație foarte bună, care poate încă există. Acest război a devenit foarte dificil pentru el”, a spus Trump.

Potrivit lui Trump, Putin a intrat într-un război care trebuia să se încheie „într-o săptămână”, dar care s-a prelungit timp de aproape patru ani. „A pierdut aproximativ 1,5 milioane de soldați, iar, în ceea ce privește răniții, amputații, persoanele fără picioare, este un război teribil”, a subliniat el, menționând că este vorba de cel mai sângeros conflict militar de la cel de-al Doilea Război Mondial (1939 – 1945) încoace.

Trump crede că regimul de la Moscova nu are nicio intenție să pună capăt războiului, în pofida pierderilor umane și materiale suferite.

Președintele american a reamintit că îl va primi vineri, la Casa Albă, pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski. „Știu ce va spune. Vrea arme. Vrea să aibă Tomahawk-uri. Toată lumea vrea Tomahawk-uri. Și avem o mulțime de Tomahawk-uri”, a declarat Donald Trump.