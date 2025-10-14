Întrebat, la bordul Air Force One, dacă îl așteaptă vineri la Washington pe Zelenski, Trump a răspuns: „Cred că da. Da”.

Președintele american a confirmat astfel un anunț făcut anterior de Zelenski, care a declarat că se va duce vineri, 17 octombrie, la Casa Albă, la invitația lui Trump.

„Echipa a plecat deja: prim-ministrul Iulia Svîrîdenko, șeful cancelariei (prezidențiale – n.r.) Andrii Iermak, șeful Consiliului Național de Securitate și Apărare Rustem Umerov și câțiva reprezentanți ai sectorului nostru diplomatic. (…) Vor fi mai multe întâlniri. Cred că trebuie să discutăm succesiunea pașilor pe care vreau să-i propun”, a afirmat șeful statului ucrainean.

Potrivit lui Zelenski, partea ucraineană și-a propus să discute despre consolidara apărării antiaeriene și capacitatea de a efectua atacuri pe distanțe lungi pentru a pune presiuni asupra Rusiei să înceteze agresiunea militară.

Întrevederea Trump – Zelenski de la Casa Albă vine în urma unor discuții telefonice purtate între cei doi lideri de stat sâmbătă și duminică. Aceste conversații telefonice s-au axat pe abordarea atacurilor aeriene rusești asupra infrastructurii energetice a Ucrainei în contextul apropierii iernii și chestiuni legate de apărarea antiaeriană a țării agresate de Rusia.

Recomandări „Regele” eutanasierilor din Moldova. Cum să încasezi milioane de euro din prins și omorât câini: „Cineva trebuie să facă și treaba murdară”

Pe de altă parte, Donald Trump consideră că Recep Tayyip Erdogan este un lider de stat care îl poate ajuta la soluționarea războiului din Ucraina. Președintele american crede că liderul rus Vladimir Putin „îl respectă” pe Erdogan. În plus, a spus despre liderul turc că este „prietenul” său.

Vizita lui Zelenski la Washington este așteptată în contextul unor discuții asupra posibilității ca Statele Unite să înarmeze Ucraina cu temutele rachete Tomahawk. Kremlinul duce o amplă campanie de intimidare și proteste pentru a-l forța pe Donald Trump să nu livreze aceste rachete cu rază lungă de acțiune.

„Vedem și auzim că Rusia se teme că americanii ne-ar putea da rachete Tomahawk. Este un semnal că acest tip de presiune poate funcționa pentru pace”, a subliniat Volodimir Zelenski.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE