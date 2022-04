„Războiul mi-a luat totul”. Povestea Olgăi, paralizată după ce un obuz a rănit-o grav și i-a ucis bunica

De pe patul de spital, Olga vorbește despre un „război” care i-a luat totul: casă, serviciu, rude și sănătate.

Femeia spune că era obișnuită cu exploziile încă din 2014, dar „acum totul a fost diferit”: „Bombardamentul din 2014 nu a fost așa de intens, ba chiar am putut să mă duc la serviciu. Într-adevăr, am avut geamurile apartamentului sparte, de la suflul unei explozii, dar dar am primit ajutor financiar și am reparat totul”.

Olga și Maksim, pe vremea când erau un cuplu senin.

„Acum, bombele cădeau în fiecare secundă”

„Și atunci ne-am ascuns în subsoluri, dar nu a fost atât de înfricoșător. Nu cădeau bombele în fiecare secundă, ca acum. Asta e diferența „, a spus Olga.

Înainte de invazia pe scară largă a Rusiei, care a început pe 24 februarie, când Ucraina controla aproximativ două treimi din regiunile Donețk și Luhansk, care alcătuiesc Donbas. Restul erau guvernate de așa-numitele republici populare Donețk și Luhansk, create în urma intervenției Rusiei din 2014, când Moscova a anexat Crimeea.

Războiul pe scară largă în Ucraina a fost declanșat de președintele rus Vladimir Putin pe 24 februarie, la trei zile după desfășurarea de trupe în Donețk și Luhansk, cele două regiuni separatiste din estul Ucrainei, pe care care le-a recunoscut ca fiind independente.

Recomandări Până la serviciile secrete ne omoară politrucii. De ce lăsăm birocrații să decidă cine investește în România?

„Balconul a fost distrus, resturile de geam mi-au omorât bunica”

Casa Olgăi a fost bombardată de două ori. A doua oară a fost dezastru.

„Eram în dormitor. Balconul a fost distrus. Din suflul exploziei, bucăți de fereastră au ricoșat în sufragerie și mi-au ucis bunica. Eu eram în altă cameră, an fugit, dar am fost lovită în spate și am simțit o durere crâncenă în mână. Apoi nu mi-am mai simțit brațul drept și picioarele”.

„Am auzit-o urlând. În casă era în fum, am târât-o pe hol, pentru ca era cel mai sigur loc de acolo. Era plină de sânge. Am avut noroc pentru că o ambulanță era chiar în cartierul nostru”, spune Maksim, soțul femeii.

Cum s-a salvat Maksim, soțul femeii

Am vrut să fumez pe balcon, ca de obicei, dar m-am răzgândit, pentru că au început primele explozii, așa că m-am dus să trag o țigară la casa scării. La câteva secunde, balconul a explodat. Maksim, soțul Olgăi:

A început cursa contracronometru pentru salvarea vieții Olgăi. A fost dusă mai întâi la un spital din Bahmut, apoi transferată la o unitate medicală din Kramatorsk. Acolo, i-a fost făcută o grefă de piele de la picior la braț. Au urmat spitalele din Dnipro și, în cele din urmă, a ajuns la Lviv.

„A venit cu multiple plăgi de la schije, la nivelul trunchiului, scalpului și al extremităților inferioare. Pacienta a fost internată în secția de terapie intensivă”, a spus chirurgul Hnat Herici.

Recomandări Refugiaţii de care am uitat. Ce s-a ales de „programele de integrare” pentru afganii aduși în România după ce talibanii s-au întors la putere

Olga e conștientă, iar doctorii fac eforturi să-i salveze brațul drept, susținut acum de cadre de fier. În continuare, ea nu-și simte picioarele. O așteaptă o serie de operații, iar transferul și tratamentul în străinătate nu este exclus.

Femeia nu-și simte picioarele

„Războiul mi-a luat totul: slujba, rudele, casa, sănătatea. Am pierdut totul”, spune Olga, de pe patul de spital. Aproape că nu mai are lacrimi să mai plângă.

„Am rude în Rusia. Nu le voi putea ierta niciodată”

„Avem rude in Rusia. Nu le voi putea ierta. Niciodata”, încheie Olga.

Doi dintre copiilor Jucenko au reușit părăsească orașul Popasna în ultimul moment și se află acum într-un loc sigur. Fiul cel mare e soldat și se află pe front.

„Pentru copiii mei mă zbat să trăisc în continuare”, oftează Olga.

Urmărește pe Libertatea LIVETEXT cu cele mai noi informații despre războiul din Ucraina, declanșat de Rusia

GSP.RO Un străin venit să lucreze în România, șocat când a ajuns la Piatra Neamț. Ce a văzut:"Am stat vreo două săptămâni în casă"

Playtech.ro ȘOC! Dana Budeanu, DESFIINȚATĂ în fața lui Măruță. A fost făcută praf în doar 3 cuvinte

Observatornews.ro Cine ar fi rusoaica care i-a permis soţului său militar să violeze ucrainence atâta timp cât se protejează şi nu îi spune nimic

HOROSCOP Horoscop 16 aprilie 2022. Scorpionii mai bine fac efortul de a-și păstra calmul decât să fie nevoiți să repare relații stricate

Știrileprotv.ro Țara din Europa în care mii de oameni au ieșit în stradă în sprijinul Rusiei şi împotriva NATO. VIDEO

Orangesport.ro VIDEO | Ce au făcut soldaţii ruşi în casa din Bucea a unui campion mondial. Tânărul a filmat momentul în care a intrat în locuinţă

PUBLICITATE Emimona, afacerea cu textile de casă pornită și condusă în familie, într-o casă transilvăneană