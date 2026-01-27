Tehnicianul român a vorbit despre drama trăită de comunitatea clubului, subliniind amploarea tragediei.

„Este cu adevărat o tragedie uriașă. Poate că în România nu s-ar resimți la fel, însă aici PAOK înseamnă ceva aparte. Suporterii se consideră parte dintr-o mare familie, iar Când apar astfel de situaţii, se resimte enorm, se trăieşte la cote maxime, tristeţea e imensă”, a declarat Răzvan Lucescu la Digi Sport.

„Pe lângă trăirile acestor oameni, există familiile. Nu vreau să mă gândesc, îmi pare atât de rău pentru ceea ce trăiesc în aceste momente. Nu putem decât să fim cu sufletul alături de ei. Pe de altă parte, sunt tineri, e păcat. Tragedii există, sunt în fiecare moment în lumea asta. Toţi cei care sunt parte trebuie să aibă forţa să meargă înainte, iar noi, cei care suntem lângă ei, să-i susţinem din toate punctele de vedere”, a continuat Răzvan Lucescu.

Marți, șapte persoane și-au pierdut viața, iar alte trei au fost rănite și transportate la spital, în urma unui grav accident rutier produs în localitatea Lugojel, județul Timiș.

Toate victimele erau cetățeni greci care se deplasau spre Franța, unde urmau să asiste la partida dintre Olympique Lyon și PAOK Salonic, din Liga Europa.

În microbuzul implicat în accident se aflau zece persoane, deși vehiculul avea o capacitate de 8+1 locuri. Șase dintre victime au murit pe loc, iar a șaptea a decedat în drum spre spital.

Potrivit informațiilor, microbuzul venea din Grecia și, în apropiere de Lugojel, șoferul a încercat o depășire, moment în care a intrat în coliziune cu un TIR.

Meciul dintre PAOK Salonic, formație pregătită de Răzvan Lucescu, și Olympique Lyon este programat joi seară, de la ora 22:00, în Franța, în ultima etapă a fazei principale a Ligii Europa.

