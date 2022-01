Fost ministru al culturii și al cultelor, primul președinte al Radioteleviziunii Române după Revoluția din 1989, istoric de artă și senator, Răzvan Theodorescu a fost invitatul lui Damian Drăghici, în cadrul podcast-ului acestuia.

Academicianul, acum în vârstă de 82 de ani, are o părere sumbră privind noua și viitoare generație, mai ales în lumina rezultatelor tot mai slabe, de la o vară la altă, în privința examenului de bacalaureat.

Cum s-au schimbat vremurile

„Școala noastră s-a manelizat, s-a mahalagizat, de la o înaltă altitudine cum era. Nu trebuie să ne mire rezultatele de la Bac. Eram o țară de mare instrucție. Când am devenit președintele TVR, în 1990, am avut o întâlnire cu cei ce conduceau televiziunile în Europa. A venit vorba de «Teleenciclopedia», iar polonezul a zis: «O țară care are un asemenea program în televiziunea ei este o țară de oameni cultivați!». Generația asta care nu a luat bacalaureatul, dacă Doamne ferește ajunge la cârma țării, situația va fi catastrofală. Probabil, vom apela la niște străini să ne conducă. E nevoie să vină o generație care să iasă dintr-o școală de bună calitate ca să ne poată reprezenta”, a reacționat omul de cultură.

Am sperat să vină niște tineri lupi la putere și-au venit niște tineri șacali! Noi nu am mai avut oameni de stat de la asasinarea lui Iorga și de la moartea lui Iuliu Maniu la Sighet. Oameni politici am mai tot avut. Astăzi, cauți cu lumânarea personalități culturale în establishment-ul politic”. Răzvan Theodorescu:

„Românul e și oportunist, și trădător”

Prezentându-se drept „întruchiparea a opt decenii de viață”, Răzvan Theodorescu a precizat, pe aceeași linie, că „nu am știut ce să facem cu libertatea noastră”.

„Românul este și oportunist, și trădător, iar asta l-a ținut în istorie. Merge și-așa! Românii și-au păstrat statul, într-o vreme când alții de lângă noi deveneau pașalâcuri turcești. Românii au negociat în așa fel, dând averi, ostatici Porții, și și-au păstrat statul, dinastiile, bisericile. Am devenit un soi de stat clientelar. Eu admir poziția Ungariei azi, fermă, are ce trebuie! Nu sunt de acord cu felul în care se manifestă, dar are pentru maghiarime ceva ferm”, a spus fostul șef al televiziunii de stat.

„Individualiști, dar și de turmă”

Fost senator PSD în perioada 2000-2008 și, vreme de patru ani, ministru al culturii, Răzvan Thedorescu a tras o concluzie dură: „Vom avea tot timpul o democrație șchioapă. Românul iubește un totalitarism, chiar în haină militară, cum erau Cuza, Carol al II-lea, Antonescu. Iubește o autoritate, cum era și Ceaușescu! Suntem singurul popor latin din Orient. Latinitatea ne face să fim foarte individualiști, Orientul ne face să fim gregari, să aparținem turmei, scuzați-mi expresia. Ăștia suntem, cu bune, cu rele. Îmi iubesc țara, văzându-mi aceste lucruri. Aceste lucruri sunt în români și în mine”.

Citeşte şi:

Viața unui tânăr din Humulești, mutat în Singapore, care a creat un motor pentru sateliți trimis în spațiu cu o rachetă a lui Elon Musk. La ce folosește invenția românului

Guvernul cumpără 46 de drone pentru a-i detecta mai ușor pe poluatori

PARTENERI - GSP.RO Anamaria Prodan și Ciprian Marica, imagine virală într-o locație de lux. Cum au fost pozați cei doi

Playtech.ro Ce a putut să facă Monica Gabor pentru Irinel Columbeanu, imediat cum a aflat că a ajuns sărac lipit pământului. RESPECT!

Observatornews.ro Conversație tulburătoare între o doctoriță din Sibiu și fiica unui pacient: „Ce vrei tu, nesimțită ordinară, eu i-am dat boală la taică-tău?”. Reacția spitalului

HOROSCOP Horoscop 29 ianuarie 2022. Capricornii revin la gânduri mai bune și datorită faptului că se vor simți bine în propria piele

Știrileprotv.ro Primele imagini cu prăbușirea celui mai nou avion US Navy, un aparat de război de 100.000.000 de dolari, în timpul aterizării pe un portavion |VIDEO

Telekomsport ŞOC! A rămas GOALĂ la petrecerea fiului, ţinuta a cedat! Doamna naţiunii, foto interzis minorilor

PUBLICITATE Raluca Feher, despre secretele vieții ei de influencer