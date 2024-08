Pe contul său oficial de Facebook, Ștefan Bănică jr a postat ieri o captură foto de la un clip video de pe TikTok care anunța că artistul a avut un accident de mașină într-o localitate de munte și că e în stare gravă la spital. A dezmințit totul, spune că e doar o știre falsă.

„Am primit multe telefoane și mesaje de îngrijorare de la cunoștințe”

„Acest mesaj este în mod special pentru comunitatea mea de pe Facebook și de pe Instagram, care însumează peste 1.500.000 de urmăritori. De când m-am întors din vacanță, acum câteva zile, a apărut o informație în online cum că am avut un accident de mașină în jurul Buzăului și că sunt într-o stare gravă la spital!

Nu știam. Am aflat odată cu voi. Apoi am aflat cu stupoare că cineva sub anonimat sună la presă să vândă această «știre»! Am primit multe telefoane și mesaje de îngrijorare de la cunoștințe, de la voi, fanii de pe Instagram și Facebook, în special în privat, să mă întrebe dacă sunt ok, dacă băiatul meu cel mic era în mașină, dacă mai pot susține spectacolele și concertele programate.

Bine că mama (în vârstă de 84 de ani) și familia mea erau cu mine când am citit baliverna. Îmi imaginez ce ar fi simțit mama dacă eu eram plecat și ar fi citit știrea…”, a transmis artistul, revoltat de întreaga situație. Totodată, a decis să ia măsuri împotriva celor care au răspândit știre falsă despre el.

„Mulțumesc colegilor din presă care au verificat informația înainte de a o publica. Când orice idiot poate scrie orice, dezinformând și provocând posibile traume emoționale familiei tale, periclitându-ți activitatea profesională, NU mai este o glumă!!!

Aici vorbesc despre cazul meu, dar care, din păcate, nu e singular. Trag un semnal de alarmă. Fiți atenți, verificați ceea ce citiți, cine vă răspunde, dacă sursă este credibilă! Iar de cel sau cei care au lansat această știre falsă se va ocupă legea, articolul 404 din Codul Penal, comunicarea de informații false.

Deja avocatul meu are destule date și vom afla nominal cine a fost. Să fiți sănătoși și să aveți un weekend așa cum vi-l doriți!👍 (în imagine vedeți cum a fost prezentată «știrea» la care fac referire)”, a încheiat celebrul cântăreț.

În vârstă de 56 de ani, Ștefan Bănică jr are o carieră de succes în muzică și actorie, dar se laudă și cu viața personală, căci are trei copii. Radu Ștefan Bănică e fiul cel mare, rodul iubirii sale cu Camelia Constantinescu. Artistul are și o fată, pe Violeta, din căsnicia cu Andreea Marin. Ulterior, în mai 2019, Ștefan Bănică jr a devenit tată pentru a treia oară. Cântăreața Lavinia Pîrva l-a adus pe lume pe Alexandru, băiatul cel mic al cântărețului.

