De Ana Hațeg,

Trump a catalogat drept ”nebunie” decizia de a-l pune sub acuzare în condițiile în care ”a dus la cea mai puternică economie din istoria țării noastre” și a avut una dintre cele mai ”de succes președinții”.

To Impeach a President who has proven through results, including producing perhaps the strongest economy in our countrys history, to have one of the most successful presidencies ever, and most importantly, who has done NOTHING wrong, is sheer Political Madness! #2020Election — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2019

„Schiff cel perfid (n. red. – Shifty Schiff, eng.), un politician complet corupt, a făcut o afirmaţie oribilă şi frauduloasă, a citit-o în Congres şi a spus că acele vorbe au venit de la mine. A fost prins, a fost foarte ruşinat, dar nimic nu i s-a întâmplat pentru că a comis această fraudă. Va răspunde pentru aceste lucruri!”, a fost un alt mesaj postat de Donald Trump pe Twitter.

Shifty Schiff, a totally corrupt politician, made up a horrible and fraudulent statement, read it to Congress, and said those words came from me. He got caught, was very embarrassed, yet nothing happened to him for committing this fraud. Hell eventually have to answer for this! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2019

În continuare el a mai postat un mesaj cu majuscule „Vânătoare de vrăjitoare”.

WITCH HUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2019

”Nadler a spus doar că ‘am făcut presiuni asupra Ucrainei să intervină în alegerile noastre din 2020. Ridicol și știe că acest lucru nu este adevărat. Atât președintele, cât și ministrul de externe al Ucrainei au spus, de multe ori, că N-A existat NICIO PRESIUNE. Nadler și Dems știu acest lucru, dar refuză să recunoască!”, a mai scris Trump.

Nadler just said that I “pressured Ukraine to interfere in our 2020 Election.” Ridiculous, and he knows that is not true. Both the President & Foreign Minister of Ukraine said, many times, that there “WAS NO PRESSURE.” Nadler and the Dems know this, but refuse to acknowledge! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2019

Ultimul mesaj a fost ”Citiți transcriptul! noi se referă la SUA nu la mine”.

Recomandări Reacția lui Adrian Năstase după ce a aflat că Iohannis vrea să-i retragă decorația

Read the Transcripts! “us” is a reference to USA, not me! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2019

Președintele SUA Donald Trump a aflat marți primele două capete de acuzare în dosarul Ucraina: abuz de putere și obstrucționarea Congresului. Un vot pentru punerea sub acuzare va avea loc în curând în Camera Reprezentanților.

Șeful Comisiei Juridice din Camera Reprezentanților, Jerry Nadler, a anunțat capetele de acuzare: ”Președintele a încercat să ascundă dovezile în fața Congresului și a poporului. A pus în pericol Constituția, democrația și securitatea națională. Părinții Fondatori au propus un singur instrument pentru a corecta acest comportament: punerea sub acuzare”, a spus Jerry Nadler.

Citeşte şi:

Acuzații grave ale procurorilor: liderul PSD Arad cerea ca mita din dosarul de corupție de la DRDP Timișoara să fie trimisă direct la casieria organizației județene

Adrian Năstase, lăsat de Iohannis fără „Steaua României”: „Voi retrage toate decorațiile tuturor celor care au condamnări penale”

Trei scenarii posibile pentru Brexit după alegerile de joi din Marea Britanie

GSP.RO Dana Budeanu, dată pe spate de Becali: "E singurul bărbat din România care știe. E de neegalat în România!" Ce a încântat-o

HOROSCOP Horoscop 11 decembrie 2019. Berbecii pot deveni mai înțelegători cu cei din jur