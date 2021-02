Reacția medicului acuzat de părinți că a pus strâmb mâna fetiței de trei ani și nu le-a spus: „Meseria o fac ca la carte, și mai bine un pic”

Libertatea a scris în această dimineață despre cazul soților Andrei Dăscălescu și Paula Niculescu, care, în luna ianuarie, și-au dus fetița cu o fractură a mâinii la Spitalul de Copii din Cluj-Napoca. Aici, cel care s-a ocupat de fetiță a fost medicul Ioan Dobrescu. Cei doi acuză că acesta n-a dorit să stea de vorbă cu ei, deși în radiografia de la externare, conform altor medici, se observa o angulație a osului, ci le-a spus doar să revină la control după 3 săptămâni.

Părinții au mers apoi la un alt control, unde li s-a spus că, dacă se făcea o intervențiecu tijă elastică după doar o săptămână, problema s-ar fi remediat.

În această dimineață, medicul Ioan Dobrescu a răspuns acuzațiilor, susținând că „sunt anumite angulații care se lasă așa, care se vindecă prin creștere”. În plus, el afirmă că „dacă vin și facem o radiografie peste un an și nu este bine, îi las să-mi taie capul”.

Referitori la acuzațiile că a refuzat să stea de vorbă cu părinții, medicul a spus că „are medici rezidenți care le explică, nu stau eu acuma să le explic, să risc tot felul, să stăm față în față, să risc să iau eu COVID și să mă curăț la 65 de ani că vor ei povești?!”.

– Mâna s-a consolidat vicios, ei vă acuză că nici măcar nu ați stat de vorbă cu dânșii.

– Cine a spus că s-a consolidat vicios? Că nu poate să-și dea cu părerea oricine din stradă.

– Ei au fost cu copilul la alt control după alte 3 săptămâni…

– Alt control? Nu sunt din Cluj?

– Nu, au venit din altă parte, apoi au fost la Târgu Mureș și li s-a transmis că…

– Că s-a deplasat fractura, sau ce?

– Nu, că e mâna consolidată vicios.

– Nu există.

– Iar dumneavoastră nu le-ați spus asta, deși se vedea pe radiografia inițială, făcută în primă fază…

– În prima fază, ce să le spun eu în primă fază, dacă ei în a doua fază s-au dus la alții?

– Nu, ideea e că nu erau din oraș, au făcut o radiografie la dumneavoastră pe care se vedea o problemă. Sunt nemulțimiți și că nu le-ați zis măcar asta.

– Dacă nu le-am zis, înseamnă că era bine. Că la copii nu e ca la adulți. Sunt anumite angulații care se lasă așa, care se vindecă prin creștere. Nu trebuie pus exact, exact ca la copii. De aia suntem specialiști în ortopedie de copii. Nu trebuie să le spun eu ce se va întâmpla. Dar, dacă au fost la mine, sunt foarte sigur că totul va fi bine când se va termina vindecarea.

Radiografia cu mâna fetiței

„Oamenii caută povești”

– Dar…

– Acum, fiind și COVID în perioada asta, am medici rezidenți care le explică, nu stau eu acuma să le explic, să risc tot felul. Îl pun pe medicul respectiv să explice, spui la om așa, vine la control peste… Și mai sunt și părinți… îi spui la mamă o dată, apoi vine și tatăl, să stăm față în față, să risc să iau eu COVID și să mă curăț la 65 de ani că vor ei povești?! Deci eu meseria o fac cum scrie la carte. Și mai bine un pic. N-au ce să mă acuze, n-au cum să mă acuze. Se va vindeca perfect. Dacă vine și facem o radiografie peste un an și nu este bine, îi las să-mi taie capul. Am avut pacienți d-ăștia cu probleme. Unii care au semnat documente d-astea că nu vor să mai stea în spital…

(intervine rezidenta) – Ei caută opinia cuiva să vă dea în judecată. Copilul este perfect…

– Uitați știe, rezidenta. Au fost la București, Piatra Neamț, Iași, Târgu Mureș… Oamenii ăștia caută povești cu doctori. Ceva e tulbure în capul lor. Și aici au căutat la medici rezidenți. De ce să te duci în atâtea locuri pentru o fractură? Au bătut toată țara. Pentru ce oare?! Vă dați seama ce caută. Am văzut destule tâmpenii la televizor, cum băgau numele doctorului, după care de fapt nu e nimeni de vină, sau e de vină copilul sau părintele, dar doctorul era înfierat. În nicio țară nu se întâmplă așa ceva. Dacă cineva spune ceva rău despre spital, despre medic și se dovedește că nu este adevărat, își vinde casa, își vinde tot.

PARTENERI - GSP.RO „Am fost violată de antrenor! La 13 ani am rămas însărcinată”. Ultima femeie închisă pentru lesbianism în România face dezvăluiri cutremurătoare

Playtech.ro Dr. Adina Alberts ȘOCHEAZĂ! Adevărul despre vaccinarea anti-covid-19: ”Doamne, o să spun ceva ce poate o să vă îngrozească!”

Observatornews.ro Băiețelul de doar 2 anișori al unei românce, ucis de tatăl italian la Treviso. Criminalul a lăsat o scrisoare, apoi și-a pus capăt zilelor

HOROSCOP Horoscop 22 februarie 2021. Gemenii trebuie să aprecieze ceea ce e bun, chiar dacă nu le aparține

Știrileprotv.ro Accident la 200 km/h. Tânără ucisă de un șofer de 17 ani cu Lamborghini

Telekomsport Hanbalista româncă celebră, bătută şi violată: "M-a chemat în cameră şi...". Cine e agresorul: primele informaţii