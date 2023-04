„Ce vreau să înțelegeți din mesajul meu e că acel copil care a înjughiat o profesoară nu a fost tratat diferit față de mine – eu doar am ales să îndur, să merg în instanță și să nu fac niciun gest de genul. Prin multă muncă, prin multă psihoterapie și cu ajutorul a mulți oameni”, a spus tânărul despre care Libertatea a scris că Tribunalul Buzău a cerut să îi fie anulată media 2 pe care a primit-o când era elev la Colegiul Național „Bogdan Petriceicu Hasdeu”.

Acum cinci ani, când băiatul era în clasa a XI-a, și-a ironizat pe un grup de Facebook al liceului o profesoară de desen, care cu ani înainte făcuse un videoclip muzical împreună cu alte două tinere:

„Colegiul «Bogdan Petriceicu Hasdeu» este liceul în care este interzisă purtarea bărbii și a părului lung, dar unde predă una dintre cele mai luminate minți ale sistemului de învățământ, această struțo-cămilă a artei, care se zbate între vocația de a cânta și de a desena.”

Băiatul a făcut atunci obiectul unei anchete disciplinare la capătul căreia s-a ales cu nota 2 la purtare pe primul semestru. A mers în instanță și vinerea trecută, pe 7 aprilie, instanța a decis să-i fie radiată nota și liceul să plătească daune de 3.000 de euro și cheltuielile de judecată. Școala are 15 zile pentru recurs.

Recomandări De unde vine „obrăznicia” în școli și ce nu e de făcut cu ea. V-o spune un profesor care are copii-problemă la clasă

„Ce mai are de pierdut un elev căruia profesorul îi spune că «este un nimic»?”

„Este un cerc vicios, în care profesorul îi spune elevului că «este un nimic», «nu merită nimic». Vă întreb ce mai are de pierdut un om care nu merită nimic și nu este nimic, lucruri pe care le-am auzit și simțit și eu? Cum să îi mai fie frică sau măcar să îi pese de consecințele actului de a înjunghia?”, a mai scris tânărul pe pagina de Facebook.

„Mama este o femeie simplă, care a muncit mai mult decât toți cei care o jignesc în comentarii sau cei care spun «că are mama grijă să fiu eu bine». Mama nu a avut părinți, în epoca ceaușistă. A fost la casa de copii”, a mai spus tânărul.

Andrei Voicu a ținut să menționeze și că rezultatele lui la școală și faptul că a luat Bacul cu 9.04 au fost datorită muncii sale și că nu a făcut meditații. „Însă am reușit, sunt student integralist în ultimul an la Facultatea de Psihologie, bazat în intregime pe munca mea. Nu am făcut rău la rândul meu când mi s-a făcut rău”, a mai spus tânărul.

