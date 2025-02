„Nu vreau să pun gaz pe foc (…). Cred că România trece printr-o situație complicată de criză. Acum două luni România a fost foarte aproape de dezastru și cred că noi, clasa politică, trebuie să ne păstrăm la înălțimea acestei situații”, a declarat primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, subliniind importanța unității în fața crizei actuale politice.

Nicușor Dan: Elena Lasconi a avut o campanie curajoasă și este un primar bun

Întrebat despre relația sa cu Elena Lasconi, Nicușor Dan a afirmat că aceasta nu s-a schimbat.

El a lăudat „campania curajoasă” a lui Lasconi, descriind-o ca o „persoană onestă” și un „primar bun”, în ciuda rezultatelor slabe ale partidului la alegerile europarlamentare.

Primarul din București a evitat să comenteze sugestia Elenei Lasconi că ar trebui să reconsidere candidatura sa la alegerile prezidențiale, având în vedere lipsa de susținere din partea partidelor.

Nicușor Dan, despre alegerile prezidențiale: Nu am anunțat o candidatură împotriva cuiva

El a explicat că nu a anunțat o candidatură împotriva cuiva și a subliniat importanța alegerilor recente pentru direcția pro-europeană a României.

„Eu nu am anunțat o candidatură împotriva cuiva, am avut alegeri locale și acolo mi s-a pus întrebarea dacă vreau să candidez la alegerile prezidențiale, am spus că nu, și la alegerile prezidențiale s-a întâmplat ceva foarte important pentru România și foarte mulți români au transmis mesajul că nu se mai poate ca până acum și opțiunea legitimă ne-a dus într-o situație în care exista riscul ca România să meargă în direcția pro-Rusia”, a explicat Nicușor Dan.

Primarul din București, despre relația cu USR: Sunt discuții interne, nu mă implic

Primarul general al Bucureștiului a refuzat să se implice în discuțiile interne ale USR, descriindu-le drept „discuții interne” în care nu dorește să intervină.

El a reamintit susținerea primită de la USR în trecut și speranța sa pentru o colaborare continuă.

„Acest partid m-a susținut de două ori pentru primărie, am avut o relație foarte bună cu consilierii generali și sper să o am și în mandatul care urmează”, a declarat Nicușor Dan.

Edilul din București a adoptat astfel o poziție diplomatică, evitând conflictele directe și subliniind importanța colaborării în contextul actual al României.

Elena Lasconi, atac dur la Nicușor Dan

Preşedinta USR, Elena Lasconi, l-a atacat dur vineri pe Nicuşor Dan, afirmând că nu ştie la ce s-a gândit primarul din București atunci când a decis să candideze la alegerile prezidenţiale.

Ea îl compară pe Nicușor Dan cu fostul candidat independent la Presedinţie Călin Georgescu şi spune despre edil că „seamănă cu mirajul altui independent care vrea să ne salveze”.

„Eu nu înţeleg calculul pe care l-a făcut Nicuşor Dan, dacă are un calcul, şi mirajul acesta al independentului seamănă foarte mult cu mirajul altui independent care vrea să ne salveze. Încă o dată, nu ştiu la ce anume s-a gândit atunci când a decis să candideze la prezidenţiale”, a spus Elena Lasconi.

Fostul primar USR al sectorului 1, Clotilde Armand, a reacţionat prezentându-i scuze lui Nicuşor Dan în numele colegilor care nu împărtăşesc deloc viziunea lui Lasconi, subliniind că poziţia acesteia nu este poziţia oficială a USR.

