„Rușine să vă fie!”, a reacționat senatoarea Amy Klobuchar după ce vicepreședintele american JD Vance i-a reproșat în mod eronat lui Volodimir Zelenski că nu este recunoscător față de SUA.

Anterior, Klobuchar a apreciat că Volodimir Zelenski a avut o întâlnire „foarte bună” cu un grup bipartizan de congresmeni. Această întâlnire a avut loc înainte ca președintele ucrainean să se ducă la Casa Albă.

„Și țara noastră îi mulțumește LUI și patrioților ucraineni care au rezistat în fața unui dictator, i-au îngropat pe ai lor și l-au oprit pe Putin să se extindă în restul Europei”, a spus Klobuchar.

Șeful democraților din Senat, Chuck Schummer, a declarat că Trump face „treaba murdară” a lui Putin. El a dat asigurări că partidul său „nu va înceta să lupte pentru libertate și democrație”.

„Este o rușine pentru America. Toată această scenă este tristă”, a reacționat influentul senator democrat de Connecticut Chris Murphy.

În schimb, senatorul trumpist Linsey Graham i-a cerut lui Zelenski să spună că „a făcut o eroare mare” și să-și prezinte scuze. „I-am spus în această dimineața, nu te lăsa momit, nu lăsa mass-media sau pe nimeni să te târască într-o ceartă cu președintele Trump”, a declarat Graham, care a participat la întâlnirea cu Zelenski.

El a catalogat întâlnirea un „dezastru total” și a spus că „niciodată nu a fost mai mândru” de Trump. „Ceea ce am văzut în Biroul Oval a fost o lipsă de respect și nu știu dacă vom mai face vreodată afaceri cu Zelenski”, a spus Graham, în condițiile în care președintele ucrainean s-a apărat în fața presiunilor lui Donald Trump și a dat asigurări că nu va face „compromisuri” cu liderul rus Vladimir Putin, așa cum i-a cerut președintele american.

Fosta președintă a Camerei Reprezentanților SUA, Nancy Pelosi, a apreciat că Donald Trump ar fi arătat o „demonstrație de putere” doar dacă s-ar fi angajat „în mod demn” cu Volodimir Zelenski.

