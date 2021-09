Cea mai bună metodă de protejare a copiilor și a angajaților din școli este vaccinarea în masă, este una dintre puținele concluzii certe ale experților în sănătate la nivel global. Însă România nu a depășit procentul de 31% de cetățeni vaccinați, iar patru din șase angajați din învățământ nu s-au vaccinat, deși luni, 13 septembrie, începe școala.

Masca în școli

Din cauza variantei Delta care este mult mai contagioasă și pentru că se anticipează că mai devreme de luna decembrie copiii americani sub 12 ani nu vor putea fi vaccinați, Centrul pentru Controlul Bolilor din SUA recomandă ca toți copiii de la doi ani în sus, profesorii și ceilalți adulți care intră în școli să poarte mască în spațiile interioare.

Școlile „trebuie să dubleze eforturile luptei față de varianta Delta”, spune și Dean Blumberg, șeful departamentului pentru boli infecțioase în rândul copiilor de la Universitatea din California (SUA). Blumberg spune că „toată lumea care se poate vaccina ar trebui să o facă“, inclusiv minorii peste 12 ani și adulții care lucrează în serviciile publice, notează publicația Scientific American.

Părerile sunt împărțite referitor la purtarea măștii

Pe de altă parte, expertul spune că înainte ca vaccinul să fie disponibil, obligativitatea purtării măștii s-a dovedit cea mai eficientă măsură pentru protecția copiilor și profesorilor.

Un raport de la sfârșitul lunii iunie, realizat în școlile din Carolina de Nord unde masca a fost obligatorie, arată că dintr-un milion de elevi și de profesori au fost identificate doar 363 de cazuri de transmitere a virusului SARS-CoV-2.

În schimb, alți experți pun sub semnul întrebării masca, argumentând că în Marea Britanie, cei mai mulți dintre copii și profesori nu sunt obligați să poarte măști. Aici, strategia școlilor se axează pe testarea rapidă și pe izolarea persoanelor depistate pozitiv, notează The New York Times.

Ventilația în sălile de clasă

„Cel mai puternic instrument pe care îl avem acum este vaccinarea, iar elevii de la 12 în sus ar trebui să fie vaccinați”, explică, la rândul său, Georges Benjamin, director executiv al Asociației Americane de Sănătate Publică.

O altă măsură importantă este legată de ventilația și purificarea aerului din sălile de clasă, spune Katelyn Jetelina, asistent universitar în epidemiologie la Universitatea de Științe Medicale din Texas.

4% dintre copii au mai prezentat simptome după 12 săptămâni de la infectare

Referitor la cât de periculos este virusul pentru copii, un studiu publicat în iulie de o echipă de cercetători elvețieni arată că 4% dintre copiii care au fost infectați, la 12 săptămâni de la îmbolnăvire, încă se confruntă cu simptome.

La sfârșitul lunii august, în SUA s-a atins un nou record de copii spitalizați de la începutul pandemiei. Cei mai mulți dintre ei au sub 12 ani, adică nu s-au putut vaccina. În același timp, medicii americani spun că varianta Delta cauzează mai multe infectări, dar nu și simptome mai grave în rândul copiilor, notează CNBC.

În România, 15% dintre elevi s-au vaccinat înainte de începerea școlii, numărul de vaccinări crescând semnificativ în ultimele 10 zile, a anunțat recent ministrul educației, Sorin Cîmpeanu. Peste 100 de minori cu COVID se află internați în spitale, 8 dintre ei fiind la Terapie Intensivă.

