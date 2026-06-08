Global 8000, avionul care redefinește zborurile de afaceri

Cu o viteză maximă de Mach 0,95 și o rază de acțiune de 8.000 de mile marine, Global 8000 este considerat avionul emblematic al Bombardier, destinat clienților care au nevoie de confort, viteză și capacitate de zbor pe distanțe ultra-lungi.

„Avionul de afaceri Global 8000 de la Bombardier se află într-o clasă aparte în ceea ce privește viteza, luxul și performanța – stabilind ritmul în clasa avioanelor cu rază ultra-lungă de acțiune”, a declarat Stephen McCullough, vicepreședinte executiv pentru inginerie, dezvoltare de produse și Bombardier Defense.

Bombardier subliniază că zborul Montreal-Nisa demonstrează capacitatea aeronavei de a conecta rapid America de Nord și Europa, oferind o experiență premium pentru pasagerii săi. Deși durata exactă a zborului nu a fost dezvăluită, compania a evidențiat faptul că performanța aeronavei stabilește noi standarde în industrie.

Cabină optimizată pentru confort

Unul dintre punctele forte ale Global 8000 este designul cabinei, menit să reducă oboseala în timpul zborurilor intercontinentale. Bombardier afirmă că avionul oferă cea mai mică altitudine de cabină din industria aviației business – doar 2.691 de picioare (814 metri) atunci când zboară la altitudinea de croazieră de 41.000 de picioare (12.400 metri). Această caracteristică ajută la diminuarea stresului fiziologic și la îmbunătățirea experienței pasagerilor.

Avionul include patru spații de locuit separate, o bucătărie de dimensiuni mari și scaune Nuage, special concepute pentru confort maxim. În plus, pasagerii pot beneficia de opțiuni avansate de conectivitate, ideale pentru a lucra sau a se relaxa pe parcursul zborurilor lungi.

Acces extins la aeroporturi

Deși este un avion cu rază ultra-lungă de acțiune, Global 8000 oferă performanțe similare cu cele ale unui avion cu reacție ușoară în ceea ce privește decolarea și aterizarea. Designul avansat al aripilor, inclusiv barele de protecție la marginea anterioară, permite aeronavei să opereze pe până la 30% mai multe aeroporturi decât competitorii săi, un aspect crucial pentru flexibilitatea rutelor.

Bombardier a declarat că această capacitate extinsă este un avantaj important pentru clienții săi, care pot accesa aeroporturi mai mici sau cu restricții mai stricte. În prezent, peste 5.200 de avioane Bombardier sunt utilizate în întreaga lume, susținute de o rețea globală de 10 centre de service în șase țări.

Un pas înainte în aviația business

Pentru Bombardier, performanța zborului Montreal-Nisa nu este doar un succes tehnologic, ci și o demonstrație a angajamentului său de a oferi soluții de aviație business premium. „Cu această ultimă realizare, aeronava Global 8000 continuă să își demonstreze atributele de vârf în industrie pe toate fronturile, de la zborul lin caracteristic până la performanța și capacitățile de aterizare remarcabile”, a adăugat Stephen McCullough.

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