Global 8000, avionul care redefinește zborurile de afaceri

Cu o viteză maximă de Mach 0,95 și o rază de acțiune de 8.000 de mile marine, Global 8000 este considerat avionul emblematic al Bombardier, destinat clienților care au nevoie de confort, viteză și capacitate de zbor pe distanțe ultra-lungi.

„Avionul de afaceri Global 8000 de la Bombardier se află într-o clasă aparte în ceea ce privește viteza, luxul și performanța – stabilind ritmul în clasa avioanelor cu rază ultra-lungă de acțiune”, a declarat Stephen McCullough, vicepreședinte executiv pentru inginerie, dezvoltare de produse și Bombardier Defense.

Bombardier subliniază că zborul Montreal-Nisa demonstrează capacitatea aeronavei de a conecta rapid America de Nord și Europa, oferind o experiență premium pentru pasagerii săi. Deși durata exactă a zborului nu a fost dezvăluită, compania a evidențiat faptul că performanța aeronavei stabilește noi standarde în industrie.

Cabină optimizată pentru confort

Unul dintre punctele forte ale Global 8000 este designul cabinei, menit să reducă oboseala în timpul zborurilor intercontinentale. Bombardier afirmă că avionul oferă cea mai mică altitudine de cabină din industria aviației business – doar 2.691 de picioare (814 metri) atunci când zboară la altitudinea de croazieră de 41.000 de picioare (12.400 metri). Această caracteristică ajută la diminuarea stresului fiziologic și la îmbunătățirea experienței pasagerilor.

Avionul include patru spații de locuit separate, o bucătărie de dimensiuni mari și scaune Nuage, special concepute pentru confort maxim. În plus, pasagerii pot beneficia de opțiuni avansate de conectivitate, ideale pentru a lucra sau a se relaxa pe parcursul zborurilor lungi.

Acces extins la aeroporturi

Deși este un avion cu rază ultra-lungă de acțiune, Global 8000 oferă performanțe similare cu cele ale unui avion cu reacție ușoară în ceea ce privește decolarea și aterizarea. Designul avansat al aripilor, inclusiv barele de protecție la marginea anterioară, permite aeronavei să opereze pe până la 30% mai multe aeroporturi decât competitorii săi, un aspect crucial pentru flexibilitatea rutelor.

Bombardier a declarat că această capacitate extinsă este un avantaj important pentru clienții săi, care pot accesa aeroporturi mai mici sau cu restricții mai stricte. În prezent, peste 5.200 de avioane Bombardier sunt utilizate în întreaga lume, susținute de o rețea globală de 10 centre de service în șase țări.

Un pas înainte în aviația business

Pentru Bombardier, performanța zborului Montreal-Nisa nu este doar un succes tehnologic, ci și o demonstrație a angajamentului său de a oferi soluții de aviație business premium. „Cu această ultimă realizare, aeronava Global 8000 continuă să își demonstreze atributele de vârf în industrie pe toate fronturile, de la zborul lin caracteristic până la performanța și capacitățile de aterizare remarcabile”, a adăugat Stephen McCullough.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
E știrea care zguduie politica! Numele de ministru pe care niciun român nu s-ar fi așteptat să-l vadă pe lista pentru viitorul Guvern. Valuri de reacții după ce s-a aflat
Viva.ro
E știrea care zguduie politica! Numele de ministru pe care niciun român nu s-ar fi așteptat să-l vadă pe lista pentru viitorul Guvern. Valuri de reacții după ce s-a aflat
Cea mai bogată româncă din lume a născut al treilea copil: „Prin harul lui Dumnezeu, mama și bebelușul sunt sănătoși”. Cu ce se ocupă, de fapt, Anca Verma și cine este soțul ei / FOTO
Unica.ro
Cea mai bogată româncă din lume a născut al treilea copil: „Prin harul lui Dumnezeu, mama și bebelușul sunt sănătoși”. Cu ce se ocupă, de fapt, Anca Verma și cine este soțul ei / FOTO
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
Elle.ro
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
gsp
Denis Alibec s-a căsătorit cu fosta gimnastă. Detaliul scos în evidență de rochia de mireasă
GSP.RO
Denis Alibec s-a căsătorit cu fosta gimnastă. Detaliul scos în evidență de rochia de mireasă
Ultimele vești de luni dimineață, de la spital, în cazul lui Eriksen » Doctorul naționalei a făcut anunțul
GSP.RO
Ultimele vești de luni dimineață, de la spital, în cazul lui Eriksen » Doctorul naționalei a făcut anunțul
Parteneri
Anunț-fulger despre Denise Rifai+Dan Alexa! După luni de zile de întrebări, șușoteli și zvonuri fierbinți, Denise Rifai a vrut acum să se știe de la ea. Dan Alexa a intrat în direct și discuția a fost savuroasă
Libertateapentrufemei.ro
Anunț-fulger despre Denise Rifai+Dan Alexa! După luni de zile de întrebări, șușoteli și zvonuri fierbinți, Denise Rifai a vrut acum să se știe de la ea. Dan Alexa a intrat în direct și discuția a fost savuroasă
Cătălin Măruță, lovitură pentru PRO TV. Anunțul făcut de prezentator: „Mă bucur enorm să fac din nou genul acesta de emisiune”
Avantaje.ro
Cătălin Măruță, lovitură pentru PRO TV. Anunțul făcut de prezentator: „Mă bucur enorm să fac din nou genul acesta de emisiune”
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă
Tvmania.ro
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă

Eugen Tomac, premier desemnat

Eugen Tomac discută cu PNL, PSD și USR pentru a le convinge să voteze un guvern tehnocrat. Ilie Bolojan: „Un astfel de guvern nu poate duce la capăt reformele”
LiveText
Politică 12:55
Eugen Tomac discută cu PNL, PSD și USR pentru a le convinge să voteze un guvern tehnocrat. Ilie Bolojan: „Un astfel de guvern nu poate duce la capăt reformele”
Lista miniștrilor lui Eugen Tomac. Cinci nume confirmate și două surprize, la Ministerul Muncii și la Ministerul Dezvoltării - Surse
Exclusiv
Politică 07 iun.
Lista miniștrilor lui Eugen Tomac. Cinci nume confirmate și două surprize, la Ministerul Muncii și la Ministerul Dezvoltării – Surse
Parteneri
O nouă teorie conspiraționistă câștigă teren în România. Cum își pun unii părinți nou-născuții în pericol refuzând injecția cu vitamina K
Adevarul.ro
O nouă teorie conspiraționistă câștigă teren în România. Cum își pun unii părinți nou-născuții în pericol refuzând injecția cu vitamina K
Ce mutare a reușit Universitatea Craiova pentru sezonul viitor! „Este o certitudine. România a câștigat un jucător deosebit”
Fanatik.ro
Ce mutare a reușit Universitatea Craiova pentru sezonul viitor! „Este o certitudine. România a câștigat un jucător deosebit”
Petrolul atinge 96 dolari pe baril după atacul din Iran. Cum reacționează piețele
Financiarul.ro
Petrolul atinge 96 dolari pe baril după atacul din Iran. Cum reacționează piețele
Parteneri
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 4 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Elle.ro
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 4 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Detalii neștiute din trecutul lui Demeter Andras Istvan, fostul Ministru al Culturii, care a demisionat. Ce s-a aflat despre relația lui cu Maia Morgenstern și câți copii au împreună
Unica.ro
Detalii neștiute din trecutul lui Demeter Andras Istvan, fostul Ministru al Culturii, care a demisionat. Ce s-a aflat despre relația lui cu Maia Morgenstern și câți copii au împreună
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!
Viva.ro
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!

Monden

Suma uriașă de bani pe care Gabi Tamaș a primit-o de la Antena 1 după ce a câștigat Survivor România 2026 și Asia Express 2025
Stiri Mondene 12:51
Suma uriașă de bani pe care Gabi Tamaș a primit-o de la Antena 1 după ce a câștigat Survivor România 2026 și Asia Express 2025
Acasă la Sile Cămătaru. Imagini rare cu vila din Ferentari care arată ca un palat
Stiri Mondene 12:10
Acasă la Sile Cămătaru. Imagini rare cu vila din Ferentari care arată ca un palat
Parteneri
10 vedete din România, 72 de poze și zero complexe! Cine a încins cel mai tare plajele în această vară
TVMania.ro
10 vedete din România, 72 de poze și zero complexe! Cine a încins cel mai tare plajele în această vară
Țara în care românii vor să-și cumpere locuințe. Unele ajung să coste cât un apartament în România
ObservatorNews.ro
Țara în care românii vor să-și cumpere locuințe. Unele ajung să coste cât un apartament în România
Incredibil ce povestea singura soție a lui Cristian Pomohaci! Trecutul secret iese acum la lumina. Iad a fost căsnicia lor: „M-am uscat pe picioare, aveam 45 kg”. Cum a obligat-o să se mărite cu el
Libertateapentrufemei.ro
Incredibil ce povestea singura soție a lui Cristian Pomohaci! Trecutul secret iese acum la lumina. Iad a fost căsnicia lor: „M-am uscat pe picioare, aveam 45 kg”. Cum a obligat-o să se mărite cu el
Parteneri
Și Dennis Man s-a căsătorit astăzi: căpitanul Stanciu i-a fost naș
GSP.ro
Și Dennis Man s-a căsătorit astăzi: căpitanul Stanciu i-a fost naș
Gabi Tamaș a câștigat Survivor 2026 cu o diferență zdrobitoare » A plecat acasă cu o mică avere
GSP.ro
Gabi Tamaș a câștigat Survivor 2026 cu o diferență zdrobitoare » A plecat acasă cu o mică avere
Parteneri
Cine ar putea intra în noul Guvern? Lista numelor vehiculate
Mediafax.ro
Cine ar putea intra în noul Guvern? Lista numelor vehiculate
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
StirileKanalD.ro
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
Ce se întâmpla în viața medicului rezident găsit mort la Spitalul Floreasca! Lovitura pe care o primise cu două săptămâni înainte de moarte
Wowbiz.ro
Ce se întâmpla în viața medicului rezident găsit mort la Spitalul Floreasca! Lovitura pe care o primise cu două săptămâni înainte de moarte
Promo
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Advertorial
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Adenomul de prostată - de la diagnostic la tratament
Advertorial
Adenomul de prostată - de la diagnostic la tratament
Parteneri
Medic rezident găsit fără viață în Spitalul Floreasca. Care ar fi cauza morții. Alexandru Rogobete: „Dumnezeu să te odihnească în pace, drag coleg”
Wowbiz.ro
Medic rezident găsit fără viață în Spitalul Floreasca. Care ar fi cauza morții. Alexandru Rogobete: „Dumnezeu să te odihnească în pace, drag coleg”
Ce substanță și-ar fi injectat medicul găsit mort la Spitalul Floreasca. Este de 50 de ori mai puternică ca heroina
Redactia.ro
Ce substanță și-ar fi injectat medicul găsit mort la Spitalul Floreasca. Este de 50 de ori mai puternică ca heroina
Adrian Cuculis, detaliu sfâșietor despre cazul băiețelului sfâșiat de câini la Buzău: „Mama a fost cea care l-a resuscitat prima dată”
KanalD.ro
Adrian Cuculis, detaliu sfâșietor despre cazul băiețelului sfâșiat de câini la Buzău: „Mama a fost cea care l-a resuscitat prima dată”

Politic

Eugen Tomac, după primele consultări cu șefii PNL: „Reformele începute de Ilie Bolojan trebuie continuate”
Politică 12:55
Eugen Tomac, după primele consultări cu șefii PNL: „Reformele începute de Ilie Bolojan trebuie continuate”
Eugen Tomac discută cu PNL, PSD și USR pentru a le convinge să voteze un guvern tehnocrat. Ilie Bolojan: „Un astfel de guvern nu poate duce la capăt reformele”
LiveText
Politică 12:55
Eugen Tomac discută cu PNL, PSD și USR pentru a le convinge să voteze un guvern tehnocrat. Ilie Bolojan: „Un astfel de guvern nu poate duce la capăt reformele”
Parteneri
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
ZiaruldeIasi.ro
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
Cele 4 cuvinte pe care le-a spus Gabi Tamaș după ce a câștigat Survivor România 2026. A fost o mare surpriză
Fanatik.ro
Cele 4 cuvinte pe care le-a spus Gabi Tamaș după ce a câștigat Survivor România 2026. A fost o mare surpriză
Orașul din România unde o toaletă roz a stârnit revoluție pe Internet: Cum stai și ce faci cu punga?
Spotmedia.ro
Orașul din România unde o toaletă roz a stârnit revoluție pe Internet: Cum stai și ce faci cu punga?