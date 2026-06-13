Cel mai mare succes a fost înregistrat în Germania, unde numărul acestor instalații a depășit un milion, iar interesul pentru sistemele solare „plug-in” crește și în alte țări europene.

Cum funcționează sistemul care reduce consumul de energie

Care este mecanismul: conectezi un panou solar la o priză obișnuită și începi să produci propria energie electrică. Exact așa funcționează așa-numitele sisteme solare plug-in, o tehnologie care în ultimii ani a trecut de la un produs de nișă la unul dintre segmentele cu cea mai rapidă creștere ale pieței europene de energie regenerabilă.

Este important de menționat că priza nu este o sursă de electricitate, ci doar o conexiune prin care energia produsă de panourile solare ajunge la aparatele din locuință.

Energia produsă este consumată imediat în gospodărie, ceea ce reduce cantitatea de electricitate care trebuie preluată din rețea.

Un milion de instalații în Germania, 4-5 milioane în Europa

Cel mai mare succes al acestor sisteme a fost înregistrat până acum în Germania, unde numărul instalațiilor înregistrate a depășit deja un milion, însă interesul a crescut în ultimii ani și în Franța, Italia, Olanda, Polonia și alte state europene.

Potrivit estimărilor experților, în Europa sunt utilizate astăzi între 4 și 5 milioane de sisteme solare plug-in, dacă sunt incluse și cele care nu au fost niciodată înregistrate oficial.

Este vorba despre sisteme fotovoltaice de mici dimensiuni, alcătuite de obicei din unu sau două panouri și un microinvertor.

Spre deosebire de centralele solare clasice, care necesită lucrări mai complexe și investiții mai mari, aceste sisteme pot fi montate pe balcon, terasă, fațadă, în curte sau pe acoperiș, iar consumatorii le pot instala de regulă singuri.

Panourile de balcon, obișnuite în Germania

Modul în care funcționează un astfel de sistem a fost testat și de Kristofer Mims de la publicația Wall Street Journal. După ce statul său, Maryland, a permis utilizarea acestor dispozitive, el a instalat unul la locuința sa și a documentat întregul proces.

După cum a descris, instalarea a durat mai puțin de o oră. După ce a conectat panoul la microinvertor și l-a introdus într-o priză exterioară, sistemul a început să producă energie electrică pentru gospodăria sa.

Potrivit lui Moncef Krarti, profesor de inginerie arhitecturală la Universitatea din Colorado, Boulder, sistemele plug-in solar sunt „deja răspândite pe scară largă în Europa”, iar Germania este cel mai bun exemplu al dezvoltării acestei piețe. Acolo, panourile de balcon sunt astăzi o imagine obișnuită pe clădirile rezidențiale.

Cât de mult poate ajuta acest sistem

Una dintre cele mai frecvente întrebări este cât de mult pot contribui aceste sisteme la nevoile unei locuințe.

Potrivit primului mare raport european despre energia solară plug-in, publicat de organizația SolarPower Europe, astfel de sisteme pot acoperi între 5% și 25% din consumul anual de electricitate al unei gospodării.

Procentul depinde de dimensiunea sistemului, poziția panourilor, cantitatea de lumină solară și obiceiurile de consum. În același raport se arată că perioada de recuperare a investiției este, de obicei, între doi și șase ani.

Krarti avertizează însă că energia solară plug-in nu trebuie privită ca o înlocuire a unei instalații solare mari pentru locuințe.

„Ideea sistemelor plug-in nu este să reducă consumul gospodăriei la zero”, a declarat el, pentru Wall Street Journal.

Cu alte cuvinte, scopul nu este eliminarea completă a facturii la electricitate, ci reducerea acelei părți din consum care poate fi acoperită în timpul zilei de energia produsă de panourile proprii.

În Germania, puterea acestor sisteme este în general limitată la 800 de wați. Aceasta nu este suficientă pentru alimentarea completă a unei locuințe, dar este de ajuns pentru a reduce o parte din consumul zilnic de electricitate.

Sistemele plug-in se pot monta pe balustradă, nu pe acoperiș

Unul din principalele motive ale popularității sistemului este faptul că nu sunt destinate doar proprietarilor de case.

Spre deosebire de sistemele solare clasice, care necesită de obicei un acoperiș propriu, sistemele plug-in pot fi folosite și de locatarii blocurilor.

Panoul poate fi montat pe balustrada balconului sau pe terasă, iar în cazul mutării este relativ ușor de demontat și transportat. Această accesibilitate este unul dintre motivele pentru care piața a crescut atât de rapid.

Potrivit SolarPower Europe, la sfârșitul anului 2024 în Germania erau înregistrate peste 780.000 de astfel de sisteme.

Între timp, numărul a depășit un milion, iar experții consideră că valoarea reală este și mai mare, deoarece o parte dintre utilizatori nu își declară instalațiile.

Sistemele solare au nevoie de reglementare clară

Lea Le Penuizik de la SolarPower Europe avertizează că dezvoltarea în continuare a pieței trebuie să fie însoțită de o reglementare clară.

„Europa are nevoie de standarde clare pentru produse și de reguli consecvente pentru instalare, pentru a asigura siguranța, compatibilitatea cu rețeaua și încrederea consumatorilor”, a declarat ea, la prezentarea raportului.

Potrivit Euronews, tocmai simplificarea regulilor este unul dintre motivele pentru care Germania a devenit lider european în acest domeniu.

„Cumpărătorii au declanșat acest boom și au cerut cu succes simplificarea birocrației din partea autorităților”, au transmis reprezentanții companiei Meyer Burger.

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