Dependenți de importuri volatile

Europa producea aproximativ o treime din energia electrică din surse nucleare în 1990, dar acest procent a scăzut la 15%, a declarat ea la un eveniment organizat la Paris, ceea ce a făcut ca Europa să devină dependentă de importurile de petrol și gaze, ale căror prețuri au crescut în ultimele zile.

„Dependența totală de importurile scumpe și volatile” de combustibili fosili pune Europa într-o poziție dezavantajoasă față de alte regiuni, a declarat von der Leyen într-un discurs.

„Această reducere a ponderii energiei nucleare a fost o alegere. Cred că a fost o greșeală strategică din partea Europei să renunțe la o sursă fiabilă și accesibilă de energie cu emisii reduse”, a completat ea.

Alegerea Germaniei

Germania, țara natală a lui von der Leyen, a fost cea care sub cancelarul de atunci, Angela Merkel, a renunțat treptat la centralele nucleare din cauza opoziției publice și a preocupărilor legate de siguranță după dezastrul de la Fukushima din 2011.

Von der Leyen era ministru în guvernul Merkel când a fost luată această decizie.

Disensiuni eco

Marți, ministrul german al mediului, Carsten Schneider, a criticat „strategia retrogradă” a lui von der Leyen în ceea ce privește energia nucleară.

„Energia electrică mai curată și mai sigură provenită din vânt și soare este mai ieftină, a impulsionat de mult timp tranziția energetică și nu produce deșeuri radioactive”, a declarat Schneider într-un comunicat.

UE a extins rapid energia regenerabilă, dar acestea necesită centrale pe gaze care să compenseze rapid producția atunci când nu bate vântul sau nu este soare.

Energia eco a ținut Germania dependentă de gazele lui Putin

Astfel, centralele pe gaz constituie în continuare o parte importantă a mixului energetic, iar combustibilii fosili domină în continuare consumul de energie în sectoare precum transportul și încălzirea.

Dependența continuă de petrolul și gazul importate a expus țările europene la creșterea prețurilor la energie în 2022, când Rusia a redus livrările de gaz după invazia Ucrainei.

Renașterea energiei nucleare?

Bugetul UE nu finanțează direct proiectele de energie nucleară, deoarece acestea nu sunt susținute în unanimitate de cele 27 de guverne membre.

Ca semn al acceptării crescânde a acestei tehnologii de către UE, von der Leyen a declarat că Comisia Executivă va oferi o garanție de 200 de milioane de euro pentru investiții private în tehnologii nucleare inovatoare.

Ea a spus că banii vor proveni de pe piața carbonului a UE.

Unele țări din UE care se opuneau anterior energiei nucleare, precum Danemarca și Olanda, și-au moderat recent poziția, căutând modalități de a asigura cantități mari de energie electrică stabilă și cu emisii reduse de carbon pentru industria grea.
Alte țări, printre care Austria și Luxemburg, se opun în continuare.

Exemplul Franței

Franța, cel mai mare producător de energie nucleară din Europa, susține că energia stabilă și cu emisii reduse de carbon provenită de la centralele nucleare este esențială pentru competitivitatea industrială.

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că UE – unde producătorii de energie nucleară încă importau 15% din uraniu din Rusia în 2024 – trebuie să se orienteze către alți furnizori.

Franța a importat 39% din uraniul îmbogățit din Rusia în 2025, potrivit datelor vamale.

Standardizarea reactoarelor

Macron a propus, de asemenea, standardizarea proiectelor de reactoare în întreaga Europă. Acest lucru ar putea fi în beneficiul gigantului nuclear francez de stat EDF, care s-a luptat să câștige recent licitații pentru noi proiecte.

În 2024, compania sud-coreeană KHNP a câștigat o licitație în valoare de cel puțin 18 miliarde de dolari pentru construirea unei noi centrale nucleare în Cehia, o decizie pe care EDF, ofertantul care a pierdut licitația, a încercat să o blocheze în instanță.

Pe de altă parte, Ungaria lui Viktor Orban construiește reactoare nucleare la Paks cu gigantul rus de stat Rosatom.

România și reactoarele

În acest moment, România produce 18% din necesarul său de electricitate prin cele două reactoare de la Cernavodă. De asemenea, compania de stat Nuclearelectrica are în proiect realizarea Reactoarelor 3 și 4, proiect de 6,5 miliarde de euro.

Pe lângă acestea, compania vrea să realizeze și o centrală cu reactoare modulare mici la Doicești, în județul Dâmbovița, dar costul acestora a crescut puternic în ultima vreme.

