În videoclipul postat pe pagina oficială de Facebook a celor de la Aresel, este surprins un dialog între o persoană care e responsabilă a sălii în care se oferă refugiaților porții de mâncare caldă și voluntarul Oleg.

„Nu e discriminare, dar vin și încarcă din toate părțile”

–Responsabil din Gara de Nord: Trebuie să înțelegi niște reguli. Regula este că grupurile de etnie, de studenți, de tunisieni, ce vrei tu, întotdeauna, de șase săptămâni, merg la sala 1 sau la corturile portocalii.

–Oleg, voluntar: Cine a stabilit regula asta? Scrie acolo „grupurile de etnie? Dacă scrie undeva, sare în aer acea regulă. E ilegal!

–Responsabil: Eu sunt aici responsabilă pe sală. Nu contează părerea ta!

–Oleg: E ilegal să discriminezi pe criterii de etnie

Persoana surprinsă în înregistrare realizată cu un telefon mobil și aflată în zona de servire spune că „nu e discrimare, Doamne-Ferește”, dar „țiganii vin și încarcă din toate părțile”, sugerând că refugiații ar lua hrană mai mult decât le e necesară.

Oleg insistă că sunt 32 de oameni, „au de hrănit 20 de ore copii”. „Să meargă în sala 3 sau la cort și să aștepte acolo. Ce au nevoie li se va aduce”, i se răspunde.

Înțelegeți că sunt cu copii! Și copiii romi tot copii sunt. De ce sunt tratați în alt fel decât alți oameni? Oleg, voluntar:

Oleg i-a contactat pe reprezentanții Aresel, care au venit în Gara de Nord și au confruntat „părțile”.

„Nu pot să declar nimic”, spune femeia care interzisese accesul refugiaților pe motiv că mănâncă prea mult.

Departamentul de Stat al SUA scrie despre amenințările la adresa Emiliei Șercan și despre hărțuielile primarului Băluță contra ziarului Libertatea

În final, situația s-a rezolvat. „A fost un incident izolat care nu reprezintă modul obișnuit în care sunt tratați romii refugiați din Ucraina în Gara de Nord din București. Au fost acuzați că mănâncă prea mult. Am vorbit și cu reprezentantul ISU și ne-a asigurat că e o practică un astfel de comportament. Sperăm să nu se mai întâmple așa ceva pentru a nu fi nevoiți să sesizăm alte instituții”, a transmis Aresel, în filmare.

Grupul de refugiați a ajuns în Germania

„Apreciem munca voluntarilor și nu am vrut să facem circ, am dorit doar rezolvarea situației și să tragem un semnal de alarmă. Am luat legătura cu reprezentanții ISU și cu cei de la Protecția Copilului, fiindcă în acel grup erau majoritat mame cu copii. Știu cazul”, a explicat, pentru Libertatea, Adi Tudor, reprezentant Aresel.

„Grupul de refugiați ucraineni se afla în tranzit, iar mamele și cei mici s-au dus să se odihnească și să mânânce în sala 2. Acolo a început tevatura, cu acea doamnă, care era voluntar al unui ONG. A cerut mutarea lor în altă parte și recomandarea de a merge la acel cort pe motiv că mănâncă prea mult. Oamenii sunt bine, au ajuns în Germania”, a adăugat Tudor.

