Regele Charles vrea o prezență mai puternică pe rețelele sociale

Palatul Buckingham recrutează un videograf care să se alăture echipei ce documentează activitatea oficială a membrilor activi ai Familiei Regale britanice.

Oferta de angajare, făcută publică la inițiativa regelui Charles al III-lea, urmărește consolidarea prezenței monarhiei în mediul digital și pe rețelele sociale. Conform lavanguardia.com, postul a stârnit deja un interes ridicat, fiind depuse numeroase candidaturi.

Potrivit anunțului de angajare, obiectivul este realizarea unor materiale video de calitate profesională pentru conturile oficiale ale Familiei Regale.

În prezent, contul de Instagram @theroyalfamily, unde sunt publicate zilnic imagini și informații despre activitățile regelui, reginei și ale altor membri ai Casei Regale, are peste 13,2 milioane de urmăritori, fiind cel mai urmărit cont al unei monarhii europene. Regele Charles dorește însă să modernizeze și mai mult comunicarea online, prin conținut video original și de înaltă calitate.

Ce atribuții va avea viitorul angajat și ce condiții trebuie să îndeplinească

Videograful selectat va planifica, filma, edita și publica materiale video și fotografii realizate în timpul vizitelor și evenimentelor oficiale la care participă membrii Familiei Regale.

Acesta îi va însoți pe Windsor atât în deplasările din Regatul Unit, cât și în cele din străinătate. În plus, va documenta vizitele altor familii regale și întâlnirile oficiale cu lideri politici. Palatul Buckingham precizează că nu este suficientă experiența în realizarea de clipuri video cu telefonul mobil.

Candidatul trebuie să stăpânească utilizarea camerelor profesionale, inclusiv a echipamentelor DSLR, și să demonstreze creativitate în realizarea unor materiale care să atragă publicul din mediul online.

De asemenea, experiența în producția video și capacitatea de a crea conținut original reprezintă criterii importante în procesul de selecție.

Salariu de aproximativ 60.000 de euro și numeroase beneficii

Postul este oferit în cadrul Private Secretary’s Office din Palatul Buckingham și presupune un contract permanent, pe perioadă nedeterminată.

Pe lângă remunerație, viitorul angajat va beneficia de:

o contribuție de 15% la planul de pensii;

25 de zile de concediu anual, care pot ajunge la 30, în funcție de vechime, la care se adaugă sărbătorile legale;

o reducere de 20% în magazinele Royal Collection Trust;

acces gratuit și prânz gratuit în cursul activității desfășurate la Palatul Buckingham.

Programul de lucru este de 37,5 ore pe săptămână, iar salariul anual este de 52.000 de lire sterline, echivalentul a aproximativ 60.000 de euro. Candidații pot aplica pentru acest job până pe 12 iulie.