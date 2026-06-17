Captură uriașă de haine contrafăcute în Serbia

Polițiștii din cadrul ministerului de Interne al Serbiei, prin Direcția Poliției Criminalistice și Serviciul pentru Combaterea Criminalității Economice, au arestat un bărbat în vârstă de 53 de ani din Novi Sad, suspectat de utilizarea neautorizată a unor denumiri comerciale și însemne protejate.

Acțiunea a fost desfășurată în colaborare cu Poliția din Novi Sad, reprezentanți ai Sectorului pentru Controlul Aplicării Reglementărilor Vamale din cadrul Administrației Vamale și Inspectoratul Republican pentru Comerț, la ordinul Parchetului de pe lângă Judecătoria de Bază din Novi Sad.

Potrivit comunicatului autorităților, citat de publicația Blic, parte a grupului Ringier, în urma perchezițiilor efectuate în locuința și în alte spații utilizate de suspect au fost descoperite și confiscate 17.200 de articole. Este vorba despre articole de îmbrăcăminte, autocolante, etichete și folii de transfer care purtau însemne și mărci falsificate ale unor branduri internaționale cunoscute.

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„În urma percheziției locuinței și a altor spații utilizate de suspect în mai multe locații, au fost găsite și confiscate 17.200 de articole de îmbrăcăminte, autocolante, etichete și folii de transfer cu însemne și mărci contrafăcute ale unor branduri mondiale cunoscute”, se arată în comunicat.

„Regele fake-urilor” a fost reținut

Anchetatorii suspectează că bărbatul a utilizat fără autorizație mărci comerciale și însemne protejate aparținând unor companii internaționale. Potrivit autorităților, prin această activitate ar fi provocat prejudicii materiale titularilor drepturilor de proprietate intelectuală.

Suspectul a fost reținut pentru 48 de ore și urmează să fie prezentat procurorilor competenți împreună cu dosarul penal întocmit pe numele său.

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