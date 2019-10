De Daria Maria Diaconu,

O pereche nouă de pantofi poate fi o corvoadă pentru persoană care o poartă prima dată. Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a găsit o modalitate inedită pentru a se asigura că acest lucru nu i se întâmplă și ei.

Potrivit bbc.com, suverana are un angajat care îi portă pantofii până când aceștia devin confortabili pentru a fi purtați de ea.

Cea care portă pantofii reginei este Angela Kelly, confidenta și croitoreasa suveranei britanice de foarte mulți ani.

Dezvăluirea a fost făcută chiar de Angela Kelly, care poartă același număr la pantofi ca regina Elisabeta a II-a.

„Regina are foarte puțin timp pentru ea. Nici nu are timp să-și poarte pantofii”, a explicat Angela Kelly în cartea sa în cartea sa – „The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe”.

FOTO: Hepta

