Mașinile înmatriculate în România pot circula pe drumurile publice doar dacă respectă cerințele tehnice impuse de legislația rutieră, conform OG 81/2000.

Inspecția tehnică periodică (ITP) este metoda prin care autoritățile verifică siguranța acestora, proces obligatoriu pentru toate mașinile înmatriculate sau înregistrate în țară. ITP-ul este necesar pentru a garanta că autoturismele nu prezintă pericole tehnice pentru trafic.

Când trebuie să facă șoferii românii ITP în 2026 la mașină

Frecvența ITP-ului depinde de tipul mașinii și de vechimea acesteia. În 2026, autoturismele folosite personal trebuie să facă inspecția tehnică la fiecare doi ani.

Totuși, pentru vehiculele mai vechi de 12 ani, verificarea devine anuală.

În cazul mașinilor noi, primul ITP se face la trei ani de la înmatriculare, iar următoarele se fac la intervale de doi ani.

Vehiculele utilizate pentru transportul de persoane, cum ar fi taxiurile, mașinile de închiriat sau cele de școală auto, necesită inspecția tehnică la fiecare șase luni.

De asemenea, autovehiculele pentru transportul de persoane cu mai mult de opt locuri, în afara celui al conducătorului, trebuie să treacă ITP-ul o dată la șase luni.

Mașini care au nu obligatoriu nevoie de ITP în 2026

Există și excepții de la actul normativ la ITP în 2026, astfel că inspecția tehnică periodică nu trebuie făcută obligatoriu următoarelor categorii:

vehiculele lente

cele autopropulsate cu o viteză maximă de până la 25 km/h

tramvaiele

vehiculele cu șenile

vehicule cele cu tracțiune animală.

Amenzi de 8.100 de lei pentru șoferii români cu ITP expirat

În cazul expirării ITP-ului, înmatricularea mașinii este suspendată automat. Aceasta înseamnă că circularea cu un astfel de vehicul este ilegală.

Astfel, șoferii români care ignoră această regulă riscă amenzi usturătoare.

Potrivit Codului rutier, amenzile pot ajunge până la 8.100 de lei, cumulând sancțiuni pentru lipsa ITP-ului valabil și pentru condusul în timpul suspendării înmatriculării.

Defectele cu care nu/trec mașinile de ITP în 2026

Autovehiculele trec inspecția tehnică doar dacă prezintă cel mult defecte minore. În caz contrar, acestea nu primesc avizul necesar și trebuie reparate în termen de maximum 30 de zile.

Deficiențele sunt împărțite în trei categorii:

Defecte minore: nu afectează semnificativ siguranța vehiculului sau mediul

Defecte majore: pot compromite siguranța rutieră sau pot afecta mediul

Defecte periculoase: prezintă un risc direct și imediat pentru siguranța rutieră sau mediu.

Doar mașinile care au defecte minore pot circula legal după ITP în 2026, celelalte fiind obligate să remedieze problemele constatate pentru a putea reveni pe drumurile publice.

Acte necesare ITP în 2026

Lista cu acte necesare ITP în 2026 este una restrânsă și conține următoarele documente:

Certificat de înmatriculare al autovehiculului (talonul auto) – original sau, după caz, autorizația provizorie de circulație

Actul de identitate al conducătorului auto – original

Poliță RCA (Asigurare de Răspundere Civilă Auto) valabilă la data inspecției – original

Cartea de identitate a autovehiculului (CIV) – original-securizată de RAR.

În cazul în care proprietarul este o societate de leasing se acceptă copie după cartea de identitate a autovehiculului ștampilată de proprietar cu mențiunea „conform cu originalul”.

