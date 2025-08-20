Primarul comunei Crevedia Mare, Daniel Badea, a confirmat că a aflat despre caz prin intermediul DGASPC Giurgiu, care fusese informat de DGASPC Buzău după o sesizare a Poliției.

El a explicat că, la vârsta de 13 ani și jumătate, fata plecase de acasă și fusese găsită la locuința băiatului de 19 ani din Râmnicu Sărat. „Din oficiu, Poliția s-a sesizat, fiind vorba de un viol”, a precizat edilul.

După aceste evenimente, familia și fata au fost chemați la primărie pentru discuții și au fost realizate monitorizări și anchete sociale.

Primarul a spus că părinții păreau să accepte situația, menționând chiar că fata făcuse un test de sarcină, rezultat negativ. „Le-am atras atenția că e vorba de un copil și am cerut ca relația să înceteze”, a mai declarat acesta.

Deși, la vizitele autorităților, tânărul nu era găsit acasă, edilul a relatat că l-a văzut recent certându-se cu mama fetei, ceea ce i-a confirmat suspiciunea că locuia acolo. „Nu știu dacă au existat conflicte în familie, dar ce pot să deduc este că s-au sinucis”, a adăugat Daniel Badea.

Fata era elevă, însă avea multe absențe. Fusese inclusă într-un program de consiliere psihologică și reușise, în ultimele săptămâni de școală, să își încheie situația și să promoveze clasa. Familia ei nu era cunoscută ca având probleme, fata fiind cea mai mică dintre patru frați.

Surse citate de Antena 3 CNN sugerează că tinerii ar fi recurs la acest gest extrem pentru că părinții nu ar fi fost de acord cu relația lor.

Tragedia s-a produs marți dimineață, când cei doi, aflați pe carosabil, au fost loviți mortal de un TIR pe autostrada A1 București–Pitești. Șoferul a povestit că tinerii s-au îmbrățișat și au pășit împreună în fața vehiculului.