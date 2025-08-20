Inițial, s-a crezut că victimele aveau între 20 și 30 de ani, însă anchetatorii au descoperit că este vorba despre doi minori: o fată de 13 ani din județul Giurgiu și un băiat de 15 ani din Ialomița.

Surse citate de Antena 3 CNN sugerează că tinerii ar fi recurs la acest gest extrem pentru că părinții nu ar fi fost de acord cu relația lor.

Tragedia s-a petrecut la kilometrul 41 al autostrăzii. Cei doi tineri au așteptat pe marginea drumului și, când au văzut un TIR apropiindu-se, s-au aruncat de pe banda de urgență în fața vehiculului. Șoferul a încercat să evite impactul, dar nu a reușit.

„Se țineau îmbrățișați, adică să țineau după umăr. Ținea băiatul fata de umăr. Când am a ajuns în dreptul lor, s-au luat în brațe, s-au aruncat. Eu am evitat cât am putut, m-am dus pe stânga cât am putut să evit. Cred că a fost convenit, că erau împreună. Adică erau îmbrățișați. Cred că erau până în 20 de ani”, a declarat șoferul TIR-ului la scurt timp după incident.

Identificarea victimelor a fost dificilă, deoarece nu aveau asupra lor telefoane mobile sau acte de identitate. Miercuri, familiile urmează să se prezinte la Serviciul de Medicină Legală pentru recunoașterea cadavrelor.

Recomandări „Șpaga de supraviețuire” cerută unui tânăr cu handicap. Inspectorii ANAF au descoperit că a vândut produse importate din China fără să achite taxe

Anchetatorii vor efectua audieri pentru a stabili cu exactitate circumstanțele și motivele care au dus la acest act tragic. Se vor concentra pe relația dintre cei doi minori și posibilele conflicte cu familiile lor.

Dacă ai gânduri suicidale sau cineva apropiat trece printr-o astfel de criză,

poți apela unul dintre următoarele numere de telefon:

*Telverde Antisuicid: Pentru consiliere în situaţii de criză suicidară sună la Alianţa Română de Prevenţie

a Suicidului între orele 19.00 și 7.00, la numărul de telefon 0800 801 200

(apelabil gratuit la nivel naţional din orice reţea) sau oricând prin e-mail la sos@antisuicid.ro.

*Helpline DepreHUB: Pentru sprijin și prim ajutor psihologic contactează hubul antidepresie,

primul de acest fel din România, la numărul de telefon 037 445 6420 (apelabil gratuit la nivel național din orice rețea).

Linia este deschisă nonstop. În cazul în care simți că sinuciderea este iminentă, apelează de urgență 112.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE