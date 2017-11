Trăim într-o lume tot mai mult guvernată de teamă, spun specialiștii: teama de părinți sau de profesori în cazul copiilor, teama de șefi la serviciu, teama de a ne exprima sentimentele ca să nu fim înțeleși greșit, teama de a spune ceea ce gândim ca să nu fim “etichetați” într-un fel sau altul, teama de a vorbi în public, teama de ridicol… iar lista temerilor ar putea continua. Ce ne face frica? Ne omoară, încetul cu încetul, iar rezolvarea ar putea fi găsită în cabinetele psihologilor. Ce caută românii la psiholog? Am depășit mentalitatea care-i cataloga, acum 10-20 de ani, drept nebuni pe cei care îndrăzneau să vorbească despre așa ceva?

Specialiștii spun că tânăra generație a început să înțeleagă rolul psihologului și beneficiile psihoterapiei. Iar tot mai mulți tineri caută ajutor în astfel de terapie.

Totuși, spune aceasta, există încă bariere pentru cei crescuți în perioada dinaintea anilor ’90, iar din păcate, unii dintre ei le transmit și copiilor sau nepoților prejudecățile legate de psihoterapie.

“În practica mea de psiholog clinician am constatat că mulți dintre românii în vârstă se feresc să meargă la psiholog, de teama de a nu fi considerați nebuni. Aceste lucruri le aud, din păcate, spuse și de către copii, care în discuțiile cu părinții spun: de ce să merg eu la psiholog, că nu sunt nebun? Unii dintre noi încă mai confundă posibilitatea stimulării capacității psihice cu tratarea tulburărilor psihiatrice, care înseamnă, de fapt, patologie psihiatrică”, spune Gabriela Manea.

Deși numărul cabinetelor de terapie este în creștere de câțiva ani, iar studiile la nivel mondial arată beneficiile psihoterapiei inclusiv în vindecarea unor boli considerate incurabile, autoritățile din România nu par foarte interesate de acest tip de terapie. Psihoterapia este o activitate implementară în instituții precum Direcțiile generale pentru protecția copilului aflate în subordinea autorităților locale, însă sunt extrem de rare cazurile în care pacienții români care au nevoie de terapie pot beneficia de ea dacă nu au suficientă putere financiară. Cât despre prevenția unor afecțiuni cu ajutorul psihoterapiei, pentru specialiștii din domeniu acesta este doar un vis.

Așadar, acolo unde nu există bariere legate de educație se ridică alte bariere, legate de lipsa posibilității financiare de a primi ajutor din partea unui terapeut.

“Rămâne o mare tristețe să constat că după aproape trei decenii de libertate nu am reușit să înțelegem că de sănătatea mentală depinde sănătatea fizică”, adaugă Manea.

Situația este și mai dramatică în cazul celor care suferă de boli grave sau în stadii terminale.

Suferim în tăcere. În vreme ce în alte țări comisiile interdisciplinare care stabilesc conduite terapeutice în cazul unor bolnavi ce urmează a fi supuși intervențiilor chirurgicale sunt ceva obișnuit, la noi, astfel de comisii reprezintă doar excepții. Sunt extrem de rare cazurile în care, în spitalele publice, pacienții care urmează să fie operați primesc sprijinul unui psihoterapeut.

Și mai grea este situația bolnavilor incurabil în stadii terminale. Practica multor specialiști arată că nefericiții aflați în această situație primesc ajutor doar atunci când terapeuții lucrează ca voluntari.

“Am făcut terapie cu bolnavi în stadii terminale sau înaintea unei operații, dar numai voluntar, atunci când am intrat prin spitale, venită pentru rude de-ale mele. Dar altfel, să se adreseze cineva strict pentru lucrul acesta nu am întâlnit. Cred că nu au posibilități financiare, asta este concluzia pe care am tras-o în urma discuțiilor cu acești pacienți. Mulți dintre ei mi-au spus că și-ar dori să continuăm, că simt că terapia îi ajută, dar că boala lor le consumă, financiar vorbind, mai mult decât pot duce. Așa că terapia pentru sufletul lor ar fi un lux”, spune psihologul Gabriela Manea.