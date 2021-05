REPORTAJ. „Am zis «Gata, mama, trebuie să-l facem!». Nu prea am fost decise până acum”. Cum s-a desfășurat prima zi a maratonului de vaccinare din București

Joi, 7 mai, la ora 16.00 s-a dat startul maratonului vaccinării anti-COVID-19 în București. Timp de trei zile și trei nopți, până luni la ora 8.00 dimineața, oricine dorește se poate vaccina cu serul Pfizer la unul dintre cele două centre temporare, care funcționează non-stop, la Sala Palatului (Str. Ion Câmpineanu, nr. 28) și la Biblioteca Națională (bulevardul Unirii, nr. 22).



În momentul deschiderii ușilor, în fața Sălii Palatului – centrul cu cele mai multe cabinete, respectiv 40 – se adunaseră în rând aproape o mie de oameni. Însă așteptarea nu a durat mult și nu s-au produs nici aglomerări sau conflicte. Totul a decurs ordonat, iar după ora 17.00 intrarea deja s-a făcut imediat: primul venit, primul servit.



Oamenii își completau care unde puteau formularele pentru vaccinare

O doamnă a ajuns în fața cabinetului de imunizare, alături de mama ei de 87 de ani, convinse de drama unui prezentator TV, care și-a pierdut un coleg din cauza COVID. „Am zis: «Gata, mama, trebuie să-l facem!». Nu prea am fost decise până acum. Noi voiam să facem, dar nu anul ăsta. Am fi vrut să vedem reacțiile oamenilor, cum se manifestă.”



Mama ei, care o însoțește, se reîntoarce la Sala Palatului după 34 de ani. A lucrat aici, la garderobă, din 1961 până în 1987. A avut dubii inițial, dar acum spune că nu mai are nicio emoție în ce privește reacțiile post-vaccinare.



Cele două doamne, mama și fiica, venite să se vaccineze după ce au auzit de drama unui prezentator TV

„Toată lumea de aici e voluntar”



Întregul parter al Sălii Palatului este ocupat de punctele de triaj și de cabinetele de vaccinare. E multă lume și e forfotă, dar nimic nu trădează că acesta ar fi un centru temporar. Fiecare își îndeplinește sarcinile cu calm.



Patricia este în anul doi de facultate și este unul dintre tinerii voluntari care îi întâmpină pe oameni la intrare, cu un termometru digital. Este primul ei contact cu lumea medicală și, deși fluxul a fost mare la începutul maratonului, spune că încă e mai mult entuziasmată decât obosită. Rămâne la post până la 12.00 noaptea și va pleca acasă împlinită, cu această impresie: „Oamenii nu mi s-au părut speriați, ci erau chiar fericiți că reușesc să-și facă vaccinul”.



Patricia, studentă în anul II la Medicină, le ia temperatura oamenilor veniți la vaccinare

E o atmosferă de normalitate și asta îl bucură pe medicul Mihai Craiu, coordonatorul maratonului de la Sala Palatului. Doctorul spune că organizarea maratonului a implicat nu doar un număr impresionant de personal medical, ci și eforturile mai multor instituții. „Suntem peste 1.200 de voluntari, distribuiți pe cele trei zile de maraton. Asta trebuie spus: toată lumea de aici este voluntar, începând cu studenții și terminând cu asistentele medicale și cadrele universitare. Nimeni nu e plătit”, explică acesta.



Fiecare cetățean vaccinat e o victorie



Medicul pediatru Mihai Craiu

„Pregătirile au început din Săptămâna Patimilor și au constat în logistica de obținere a unei aprobări de centru de vaccinare temporară: cu Direcția de Sănătate Publică, cu Institutul Național de Sănătate Publică, cu experții de la Pompieri. Ne-am străduit să respectăm toate cerințele instituționale. De la DSP am avut sprijinul logistic cu vaccinurile. Ele au fost trimise gradual și din vreme. Dacă scoți vaccinurile de la -80 de grade, e nevoie de multe ore pentru ca ele să se dezghețe și să poată fi folosite”, mai spune doctorul Craiu.



În războiul cu pandemia, doctorul Mihai Craiu și echipa sa se bucură de fiecare bătălie câștigată, fără să dorească să lanseze previziuni: „Dacă facem estimări și ies mai puțin, lumea îl va percepe ca pe un eșec. Ne bucurăm de orice persoană care vine după ce nu s-a descurcat cu programarea în platforma electronică, are o profesie care nu i-a permis să ajungă la vaccinare sau, pur și simplu, a ezitat până acum. Eu sunt optimist”. Medicul adaugă și că cei care doresc să se imunizeze noaptea nu vor suporta niciun fel de consecințe legale. Adeverința de vaccinare permite circulația și în cursul nopții, în timpul maratonului.



„Speriați” de listele de așteptare



La Sala Palatului au ajuns astăzi oameni de toate vârstele, majoritatea relaxați și fără teamă. Cei mai mulți au motivat că aglomerarea de pe platforma electronică i-a convins să ajungă la maratonul vaccinării.



„Am încercat o dată (pe platformă, n.r.), dar a fost foarte aglomerat și-am zis: «Stai să se stabilizeze». Prima dată când a apărut că te poți vaccina la orice oră, în Piața Constituției, nu ne-am dus, că era cu mașina. Nu! Și-așa că azi am făcut o plimbare până la Sala Palatului”, spune o doamnă, care a venit la vaccinare cu soțul.



„Nu am avut timp să mă înscriu pe platformă. Acum, am venit direct de la serviciu. Asta e. Să scăpăm odată de chestia asta!”, comentează succint un alt bucureștean.



„M-am tot gândit ce să fac, am citit, m-am documentat și am ajuns la concluzia că vreau să mă vaccinez. Stau vizavi, așa că am zis că ce moment mai bun, când n-ai nevoie de programare? Chiar cred că ajută asta și sper să se vaccineze toată lumea și să o luăm pe urmele Israelului”, declară și Andreea Codrea, 21 de ani.



La maratonul din București nu sunt așteptați doar localnicii, spun organizatorii. Pot fi vaccinați și străinii care au rezidența aici, cu acte în regulă.

Este și cazul unei familii din India, care locuiește în Capitală de șase luni. Tatăl, 40 de ani, și mama, 38 de ani, au venit la vaccinare însoțiți de cele două fiice minore, după ce au aflat din presă că au această posibilitate. Spun că se consideră foarte norocoși, pentru că altfel nu ar fi știut să acceseze platforma online.



Doi soți au venit cu cele două fiice la vaccinare

Micile bucurii de la Sala Palatului



Doamna Maria Pantea, 66 de ani, care a venit însoțită de fiica ei, a ieșit de la vaccinare cu o surpriză. „M-am pus pe lista de așteptare de acum două luni, dar era foarte lungă, de 4.000 de persoane. Când am aflat că este maratonul, chiar m-am bucurat. Am avut și o mare onoare: am fost vaccinată de domnul Valeriu Gheorghiță. A avut o mână extraordinar de ușoară, n-am simțit absolut nimic!”, spune doamna Pantea, în timp ce ne arată fotografia pe care și-a făcut-o cu medicul Gheorghiță.



Beatrice Mahler: „Se văd efectele vaccinării”



Managerul Institutului Național de Pneumoftiziologie Marius Nasta, Beatrice Mahler s-a oferit voluntar să fie unul dintre medicii care au vaccinat. Când nu s-a aflat în cabinetul de imunizare, s-a îngrijit ca fiecare persoană care a dorit să se vaccineze să o facă fără temeri. Atunci când un bărbat cu diabet a oprit-o să-i spună, îngrijorat, despre condiția sa, l-a asigurat că nu se expune niciunui risc. L-a convins că va fi bine și l-a lăsat pe mâini sigure, la colegii de cabinet.



„Au fost prezenți tineri și vârstnici, persoane cu și fără comorbidități. Au avut curajul și dorința de a se vaccina inclusiv persoane care au avut în antecedente șoc anafilactic și au plecat bine, nu au avut reacții adverse majore după vaccinare”, spune medicul Beatrice Mahler.



„Noi resimțim acum efectul numărului mare de persoane care s-au vaccinat în București. Deja incidența din spitale scade, avem paturi libere în secția COVID, avem mai puțini pacienți în terapie intensivă. Nu poate fi doar un efect al restricțiilor, pentru că în noiembrie curba a scăzut extrem de lent, iar acum avem o pantă abruptă de diminuare a numărului de cazuri. Cu siguranță, este și efectul vaccinării, care începe să prindă viteză în București, cel puțin”, spune doctorița.



COVID-19 lasă traume psihice



Medicul Beatrice Mahler spune că revenirea la normalitate este dezideratul tuturor. Însă numai cei care au trecut prin boală – și mulți dintre cei internați la „Marius Nasta” nu și-au imaginat că ei vor fi cei afectați – au înțeles că evitarea infectării ar trebui să fie principala prioritate.



„E un fenomen care mă întristează, pentru suferința pe care o au acești oameni cu forme severe: acum, ei au nevoie de noi, de medici, într-un fel în care nu-și imaginau înainte, când erau sănătoși. M-a cutremurat mesajul de ajutor pe care l-am primit de la o pacientă: «Sunt o pacientă cu traumă post-COVID». Acest cuvânt, «traumă», înseamnă că ea percepe că această boală nu are doar un impact fizic, ci și psihologic”, spune doctorița.



Liber la vaccinare



Valeriu Gheorghiță, la Maratonul Vaccinării

La rândul lui, medicul Valeriu Gheorghiță se simte onorat că a putut să vaccineze astăzi peste 50 de doritori. Este mulțumit și de felul în care se desfășoară maratonul în București:



„Maratonul a început foarte bine. În primele două ore au fost peste 650 de persoane vaccinate, timpul de așteptare a fost foarte redus. Sigur, erau oameni prezenți la Sala Palatului cu câteva ore înainte de deschidere. Avem o capacitate de vaccinare crescută, așa încât, în momentul de față, activitatea e cât se poate de bună, așa cum ar trebui să se întâmple în mod obișnuit”, comentează medicul Gheorghiță.



„De mâine există posibilitatea ca oamenii să se prezinte direct la centrele de vaccinare, ceea ce înseamnă că avem mai multe posibilități și locuri unde să ne vaccinăm. Asta ne-am dorit în final: să le dăm tuturor celor care vor să se vaccineze această posibilitate. Cred că e un obiectiv atins atunci când ajungi la momentul în care oricine se poate vaccina, atunci când consideră potrivit”, mai spune Valeriu Gheorghiță.

