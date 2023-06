REPORTAJ. Cum s-a văzut protestul judecătorilor de pe treptele instanțelor, unde mulți oameni fierbeau după ce au venit degeaba: „Lucrurile acestea te scot pur și simplu din minți”

Forfota din fața celor două Palate ale Justiției din Iași, de miercuri dimineață, nu a reflectat frământările judecătorilor din interior, care au decis să suspende judecarea cauzelor non-esențiale, ca formă de protest față de intenția guvernaților de a modifica legislația pensiilor speciale.

În fața palatului nou construit, care găzduiește Tribunalul și Curtea de Apel, agitația e dată de greutatea spețelor judecate. În dimineața zilei de miercuri și la prânz, corespondentul Libertatea a vorbit cu peste 20 de persoane, care erau venite din toate colțurile județului să se prezinte pe spețe cu trafic de droguri sau ridicarea măsurilor restrictive, precum controlul judiciar.

„Și eu ce fac cu controlul judiciar?”

„Se ține, gata”, spune Daniel, un bărbat la 40 de ani, după ce l-a sunat pe avocat. Povestește franc că a venit la Iași din Dolhasca, județul Suceava, la o contestație într-un dosar cu trafic de droguri. „Și cred că vă dați seama ce rol am avut în proces, adică procuror sigur nu sunt”.

A pierdut în primă instanță, a fost condamnat cu suspendare, acum se judecă pentru că, susține el, e nevinovat. „Știți cum se spune, am luat, am dat, dar eu cred că sunt nevinovat”, râde bărbatul căruia îi iese din tricoul polo un tatuaj cu șarpe ce i se încolăcește pe gât.

În fața intrării la Tribunal, doi bărbați stau pe o bancă și discută revoltați. Un avocat a vrut să îi trimită acasă, anunțându-i că multe procese vor fi amânate „de o grevă”.

„Am venit pentru o speță de control judiciar, aștept aici la Tribunal, dar a venit o doamnă avocat și mi-a spus să plecăm că sunt judecătorii în grevă. Cum să fie doamnă, în grevă, și eu ce fac cu controlul judiciar? Lasă-mă în pace că sigur mă judecă azi, doar nu suntem toți cu capul”, spune bărbatul, care avea termen la prânz.

Avocat: „Nu mă întrebați, vă rog, de pensiile lor”

Pe platoul din fața Palatului Justiției, locul preferat de fumat al avocaților, nedumeririle sunt și mai mari: vor fi sau nu amânate procesele? O doamnă avocat, spre 40 de ani, spune că toate cazurile ei de penal s-au ținut, chiar dacă o parte dintre ele nu se încadrau la „urgențe sau cum le-or numi”. Colegul ei mai tânăr zice că nici el nu a avut vreo amânare.

„Am fost dimineață la Hârlău, unde aveam un proces la Judecătorie, tot pe penal, și am plecat de acolo după procesul meu și ei încă se judecau. Acum am ieșit de la niște măsuri preventive, iar la două am o evaziune fiscală, tot pe penal. Abia acolo să văd dacă intru sau nu, până acum n-am avut probleme. Să vedem zilele următoare”, spune el ridicând din umeri.

Întrebat ce părere are despre protestul magistraților, acesta nu a vrut să se pronunțe: „Nu mă întrebați, vă rog, de pensiile lor. Eu atât vă spun: mi-aș dori să pot să ies la pensie la 65 de ani, să nu fiu nevoit să lucrez mai mult, să am o pensie decentă și, mai important, să aibă cine să mi-o plătească. Ce fac ei acum, e problema lor”.

„Am venit atâția kilometri, nu mă întorc fără să mă lămuresc”

Cele mai mari frământări sunt însă la vechiul Palatul al Justiției din Iași, unde a rămas acum doar sediul Judecătoriei. În fața clădirii, ajuns cu 90 de minute mai devreme, un bărbat de 40 de ani freamătă alături de prietena sa pe trepte. Și-a lovit băiatul, recunoaște femeia, după ce acesta ar fi spus ceva urât, iar copilul a depus plângere împotriva tatălui.

„Automat mi-a dat un fel de restricție și am venit să mă judec să rămân fără ea. Mi-o spus niște lucruri de mi-e rușine mie de rușinea lui. Nu pot să le zic. Am proces acum, la două, dar am avocat din oficiu și nu știu dacă se ține sau nu, că nu am numărul lui. Tot văd că oamenii vorbesc de protest și intră și ies avocații, dar eu am venit din Comarna atâția kilometri, nu mă întorc fără să mă lămuresc”, a spus bărbatul.

Avocații care ies din Judecătorie sunt ca o oală sub presiune: majoritatea au bătut drumuri degeaba către judecătoriile din județ unde aveau cazuri, iar alții se plâng că amânările de astăzi se adaugă peste alte zeci de termene întârziate, „pe spețe unde pronunțarea trebuia să se fi dat de mult”.

Le-a spus tuturor clienților să stea acasă: „Îi reprezint eu”

O avocată tânără, de cel mult 30 de ani, spune că pe ea, personal, nu a afectat-o decizia judecătorilor. A văzut târziu anunțul judecătoriei, că se alătură protestului amânând spețele non-esențiale, și le-a spus tuturor clienților să stea acasă. „Le-am zis că îi reprezint eu și a fost o decizie bună – jumătate dintre cazuri nu s-au ținut astăzi”.

O altă avocată a explicat pentru Libertatea, că a avut zeci de colegi afectați, care aveau dosare multe și care au bătut fiecare drumul degeaba către instanță, eventual ca să bifeze prezența în unele dosare, unde oricum s-a dat amânare la termen. „Cu siguranță protestul magistraților pare întemeiat pentru ei, că fiecare își dorește ce e mai bine. Dar pentru noi, restul, nu știu”, a spus aceasta.

Avocat: „Magistrații nu au bun simț civic cu astfel de manevre”

Cel mai vehement a fost un avocat ce profesează de 20 de ani în cauze civile și care avea, la ora 14.00, cinci ore de când a umblat prin județ după diferite spețe care au tot fost amânate. Sub protecția anonimatului, „mă-nțelegeți”, acesta a criticat protestul magistraților.

Greva aceasta afectează pe toată lumea implicată, bineînțeles. Poate sună urât să spun că magistrații nu au bun simț, dar sigur nu au bun simț civic cu astfel de manevre. Eu cred că este o grevă mascată, care ar trebui să fie considerată ilegală. Sunt avocat de 20 de ani și lucrurile acestea te scot pur și simplu din minți. Avocat pentru Libertatea:

El spune că amânările din instanțe produc pagube societăților comerciale.

„Vă dau un exemplu: am avut dimineață o cauză despre care ei spun că nu este urgentă, dar era vorba de o societate comercială care avea nevoie să poată intra în legalitate să funcționeze. Au dat termen în toamnă, ce fac oamenii ăștia acum, timp de patru luni, se uită la magistrați cum protestează să se poată pensiona la 40 de ani? În timp ce ei rămân fără obiectul activității?”, spune avocatul.

„Nu ai mai putut rezista ca judecător și ai ieșit la pensie, dar apoi intri ca avocat”

Avocatul spune că mâine dimineață trebuie să meargă la Pașcani, pentru un dosar de divorț. Și deși cauza se va amâna, se face prezența în sală, iar dacă va lipsi, clientului său i se va respinge acțiunea. „Deci, mă duc 70 de kilometri ca să fac prezența în sală și să mă întorc acasă”.

Colega sa, o avocată de aproape 50 de ani, critică în termeni duri tot ce contestă magistrații: pensiile ar trebui să fie doar pe contributivitate în opinia sa, iar vârsta de pensionare trebuie cu siguranță să fie „mai sus”. Asta în contextul în care, spune ea, distanța între termene e din ce în ce mai mare, pronunțările sunt împinse și după zeci de amânări uneori, iar în unele procese încă așteaptă motivări din 2021 pentru a le putea contesta.

„Am foarte mulți clienți afectați de acest protest. Mai ales că discuția asta despre vârsta de pensionare este un foarte ciudată. Ce fac cei mai mulți dintre judecători după ce ies la pensie? Păi, intră în avocatură. Deci tu spui că ești prea obosit, extenuat, nu ai mai putut rezista ca judecător și ai ieșit la pensie, dar apoi intri ca avocat, iar aici lucrul cu clienții este extraordinar de obositor, pe mine mă consumă enorm. Ca judecător ești intangibil, aici ești în bătaia tuturor. E asta mai puțin stresant?”, se întreabă retoric avocata.

La Iași, protestul instanțelor va continua și în zilele următoare, conform deciziilor luate de fiecare adunare a judecătorilor în parte.

